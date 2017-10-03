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Поезда РЖД в обход Украины пойдут в ноябре

04.10.2017 09:10 — Разное | Ежедневник  
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Поезда РЖД в обход Украины пойдут в ноябре

фото: kommersant.ru

Первые пассажирские поезда России начнут курсировать в обход Украины с 15 ноября.

Движение пассажирских поездов на построенном в обход Украины участке Журавка – Миллерово запланировано с 15 ноября. Об этом во вторник сообщают РИА Новости со ссылкой на Юго-восточную железную дорогу России.

Отмечается, что в связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка – Сохрановка – Боченково с 15 ноября изменяется маршрут следования пассажирских поездов: №4 Москва–Кисловодск, №12 Москва–Анапа, № 30 Москва–Новороссийск, №36 С.-Петербург–Адлер, №104 Москва–Адлер, №144 Москва–Кисловодск.
По данным ЮВЖД, все эти поезда будут следовать по участку Журавка – Миллерово. Также по нему будут курсировать поезда №146/202 Москва–Назрань/Адлер, №102 Москва–Адлер, №3 Кисловодск–Москва, №11 Анапа–Москва, №29 Новороссийск–Москва, №35 Адлер–Санкт- Петербург, №103 Адлер–Москва, №145/201 Назрань/Адлер–Москва, №101 Адлер–Москва.

По новому участку будут курсировать поезда, следующие транзитом по территории обслуживания Юго-восточной железной дороги.
Напомним, в начале августа в России построили железную дорогу в обход Украины.

 
 
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Первые пассажирские поезда России начнут курсировать в обход Украины с 15 ноября.

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