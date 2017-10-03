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Поезда РЖД в обход Украины пойдут в ноябре
04.10.2017 09:10 — Разное | Ежедневник
фото: kommersant.ru
Первые пассажирские поезда России начнут курсировать в обход Украины с 15 ноября.
Движение пассажирских поездов на построенном в обход Украины участке Журавка – Миллерово запланировано с 15 ноября. Об этом во вторник сообщают РИА Новости со ссылкой на Юго-восточную железную дорогу России.
Отмечается, что в связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка – Сохрановка – Боченково с 15 ноября изменяется маршрут следования пассажирских поездов: №4 Москва–Кисловодск, №12 Москва–Анапа, № 30 Москва–Новороссийск, №36 С.-Петербург–Адлер, №104 Москва–Адлер, №144 Москва–Кисловодск.
По новому участку будут курсировать поезда, следующие транзитом по территории обслуживания Юго-восточной железной дороги.
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Первые пассажирские поезда России начнут курсировать в обход Украины с 15 ноября.
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