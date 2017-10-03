Аренда - ноль рублей: изучаем, какие помещения для бизнеса в Минске можно снять почти даром

В Минске можно арендовать помещения под офисы, склады и производства за ноль рублей. На сайте Мингорисполкома опубликован перечень объектов недвижимости, которые могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. В большинстве случаев это подвалы, но есть и интересные варианты, в том числе и в центре столицы. REALTY.TUT.BY выяснял, что это за арендные площади и кто может на них претендовать.

В списке имущества, предоставляемого для безвозмездного пользования, много подвальных помещений. В их описании указывается, что это «изолированное помещение в подвале здания, с отдельным входом». Говорится, что в них имеется электро-водоснабжение, отопление, санузлы. Некоторые подвальные помещения имеют естественное освещение, то есть есть окна. Размеры самые разные — от 7 м2 до 230 м2.

Власти города готовы их сдать без арендной платы, но под целевое использование: под офис, склад, интернет-магазин, оказание услуг (кроме ритуальных).

Есть помещения, в которых могут расположиться магазины и объекты питания. Как правило, это пустующие площади первых этажей жилых зданий.

Техническое состояние у них самое разное: некоторые требуют серьезного ремонта, а где-то достаточно косметического. Новый арендатор должен будет сам заниматься оформлении в РУП «Минскэнерго», установкой пожарной автоматики, телефонов. Естественно, за свой счет. Но самое главное условие — он должен создать на этих площадях рабочие места.

Например, на Уборевича, 6 (в жилом квартале напротив зоопарка) за ноль рублей сдается изолированное помещение на первом этаже — 140 м² и подвал в придачу на 230 квадратов.















Как нам удалось выяснить в УП «ЖРЭО Заводского района», раньше здесь был магазин: есть отдельный вход, электро-водоснабжение, отопление, санузел. Здесь может расположиться офис, предприятие по оказание услуг, торговый объект продовольственной группы товаров, склад. В здании будущий арендатор получает площади для ведения бизнеса. Теперь площади пустуют, вход в помещение заколочен.

Интересные объекты с точки зрения расположения есть в Партизанском районе.









Например, по адресу переулок Козлова, 10 можно взять в безвозмездную аренду подвал в жилом доме с отдельным входом и окнами. Здесь есть и санузел, и душ, центральное отопление и электроснабжение. Общая площадь — 70 м².





Бесплатно можно снять помещение для ведение бизнеса даже в самом центре Минска — в доме № 13 в Броневом переулке.























Это тоже подвальное помещение с отдельным входом и всеми удобствами: санузлом, отоплением, освещением. Площадь помещения поделена на три комнаты.

В центре также есть варианты под складские помещения на ул. В. Хоружей, Я. Колоса, Лагойский тракт.

Под творческую мастерскую есть помещение на Волоха, 17. Помещение площадью 41 м² в подвале жилого дома с отдельным входом. Есть электроснабжение, естественное освещение, отопление, санузел. Необходимо оформление арендатора в РУП «Минскэнерго», установка охранно-пожарной сигнализации.

В некоторых помещениях, которые сдает город безвозмездно, можно организовать и небольшое производство. Например, на Долгобродской, 6 есть помещение на 78 м², которое можно использовать как небольшой швейный цех. Под ателье побольше есть 285 м² на 2-м этаже в здании по ул. Калиновского, д. 55.



Помещение на ул. Долгобродская, 6, корп. 1

На ул. Казинца, 121 на первом этаже жилого дома, сдается помещение на 272 «квадрата». У него есть отдельный от жильцов вход, отопление, естественное освещение, санузлы (холодное и горячее водоснабжение). Объект можно приспособить под любые виды деятельности, возможные в жилом доме, с учетом требований санитарных и противопожарных норм.

Не все предложения — а их в списке более 50, — в реальности окажутся востребованы. И тем не менее, для тех, кто только начинает собственное дело, это хорошая возможность сэкономить на арендной плате.

— Долгое время эти площади пустовали, — говорит Галина Степуренко, директор минского городского территориального фонда государственного имущества. — Потом право аренды на них продавались через аукцион, но они так и остались невостребованными. Теперь мы их предлагаем безвозмездно, но под создание рабочих мест. Да, эти помещения не в идеальном порядке, им нужен ремонт. Поэтому мы не берем арендную плату: приходи и работай. Деньги, которые тратятся на аренду, можно пустить, например, на покупку оборудования.

Кроме создания рабочих мест город решает и свою проблему — вовлечение имущества в хозяйственный оборот. Возможно, в ближайшее время список объектов, которые город будет сдавать в аренду на безвозмездной основе, расширится.

«Бесплатный» срок аренды не на всегда. Его привязали к тем затратам, которые понесет предприниматель для налаживания бизнеса, в том числе и на ремонт помещения. Когда его бизнес станет на ноги и начнет приносить прибыль, тогда с него и будет взиматься арендная плата. Галина Степуренко говорит, что «ее размер будет зависеть от вида деятельности, местоположения и не станет шоковой для предпринимателя».

Целевое использование помещений, сдаваемых в аренду, самое широкое. Ограничения есть, но их не больше, чем при стандартной аренде: условия для всех одинаковые. Это же касается и оплаты коммунальных услуг: арендатор оплачивает счета за свет, отопление, воду, несет расходы по содержанию, эксплуатации, капитальному и текущему ремонту.

Снять помещение за ноль рублей может как фирма, так и индивидуальный предприниматель. В случае принятия решения об отчуждении этого имущества, предприниматели, не менее трех лет проработавших на арендных площадях, имеют право преимущественного приобретения этого имущества по рыночной стоимости с предоставлением рассрочки оплаты до пяти лет с ежемесячной индексацией платежей.

Если же бизнесмен не сумел создать рабочих мест, то это является основанием для досрочного расторжения договора, а также уплаты суммы, равной арендной плате, определенной в установленном порядке, за весь период пользования недвижимым имуществом.

Перечень документов, необходимых для предоставления в безвозмездное пользование изолированных помещений под создание рабочих мест можно истребовать в администрациях районов города.