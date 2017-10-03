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В Бобруйске Ford после аварии вылетел на тротуар и сбил пешехода
В Бобруйске на перекрестке улиц Минской и Пушкина вечером 3 октября Audi врезался в Ford. От удара машину отбросило на тротуар, где она зацепила пешехода, пишет «
ДТП произошло около 20.00. По предварительной информации, Ford ехал по улице Минской в направлении главпочтамта. Когда машина поворачивала налево на улицу Пушкина, на средине перекрестка в нее врезалась Audi.
Ford выбросило на тротуар, где он сбил стоящего на светофоре 47-летнего бобруйчанина, снес бетонную урну.
Пешеход ушел с места аварии сам, однако позже все-таки обратился за медпомощью.
Водители авто и двое пассажиров Audi не пострадали.
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