В Бобруйске Ford после аварии вылетел на тротуар и сбил пешехода

В Бобруйске на перекрестке улиц Минской и Пушкина вечером 3 октября Audi врезался в Ford. От удара машину отбросило на тротуар, где она зацепила пешехода, пишет « Коммерческий курьер ».





ДТП произошло около 20.00. По предварительной информации, Ford ехал по улице Минской в направлении главпочтамта. Когда машина поворачивала налево на улицу Пушкина, на средине перекрестка в нее врезалась Audi.

Ford выбросило на тротуар, где он сбил стоящего на светофоре 47-летнего бобруйчанина, снес бетонную урну.

Пешеход ушел с места аварии сам, однако позже все-таки обратился за медпомощью.

Водители авто и двое пассажиров Audi не пострадали.

Для установления полной картины ГАИ просит очевидцев позвонить по телефону (8 0225) 71−55−55.