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В Бобруйске Ford после аварии вылетел на тротуар и сбил пешехода

04.10.2017 09:34 — Разное | Tut.by  
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В Бобруйске на перекрестке улиц Минской и Пушкина вечером 3 октября Audi врезался в Ford. От удара машину отбросило на тротуар, где она зацепила пешехода, пишет «Коммерческий курьер».


ДТП произошло около 20.00. По предварительной информации, Ford ехал по улице Минской в направлении главпочтамта. Когда машина поворачивала налево на улицу Пушкина, на средине перекрестка в нее врезалась Audi.

Ford выбросило на тротуар, где он сбил стоящего на светофоре 47-летнего бобруйчанина, снес бетонную урну.

Пешеход ушел с места аварии сам, однако позже все-таки обратился за медпомощью.

Водители авто и двое пассажиров Audi не пострадали.

Для установления полной картины ГАИ просит очевидцев позвонить по телефону (8 0225) 71−55−55.

 
 
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