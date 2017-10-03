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Король Испании не признал итоги референдума в Каталонии
04.10.2017 09:47 — Разное | Ежедневник
фото: korrespondent.net
Филипп VI назвал незаконными действия властей региона.
Король Испании Филипп VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны, передает El Pais.
"Мы стали свидетелями незаконных действий Женералитата Каталонии", − заявил Филипп VI в ходе телеобращения к нации.
"Они (правительство Каталонии − ред.) приняли решения, которые нарушили правила, они подорвали гармонию и сосуществование в каталонском обществе", – подчеркнул испанский монарх.
Он также обратился к испанскому правительству, призвав обеспечить конституционный порядок и верховенство права в стране, пишет
Как сообщалось ранее, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании.
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Филипп VI назвал незаконными действия властей региона.
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