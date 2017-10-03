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Учения ОДКБ: атака "диверсантов" и шурпа на прощальный обед

04.10.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik. Совместные учения ОДКБ "Боевое братство-2017" стартовали на полигоне в Ростовской области. Первыми продемонстрировали свою подготовку разведчики — в рамках тактико-специальных учений "Поиск-2017", сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

Всего за неделю на ростовском полигоне вырос камуфлированный разведцентр. Он напоминает небольшой военный городок: здесь есть оборудованные рабочие места, столовая, медпункт и даже душевые. Его "обитатели" — военные — провели экскурсию для делегации парламентариев и представителей  командования из государств-членов Организации.

Учения ОДКБ: атака "диверсантов" и шурпа на прощальный обед
© Фото: пресс-служба ОДКБ
Парламентариям и военным-союзникам представили вооружение

Парламентариям и военным-союзникам представили радиолокационные средства для обнаружения противника, саперные устройства для поиска мин, бронированный спецтранспорт. Дополнил презентацию беспилотный летательный аппарат — дрон на небольшой высоте кружил над гостями.

Учения разведки проходят второй раз за историю организации. Впервые они состоялись в Таджикистане в 2016 году.

Далее наблюдатели прошли в совместный пункт управления разведкой. Им руководят представители всех стран-участниц ОДКБ.

Учения ОДКБ: атака "диверсантов" и шурпа на прощальный обед
© Фото: пресс-служба ОДКБ
Учения разведки проходят второй раз за историю ОДКБ

Из информационного центра сюда поступают собранные разведданные. Конечно, в условиях учений разведчики не следят за "неприятелем" из укрытий, вся информация подготавливается заранее. На основании полученных разведданных руководство принимает решение по действиям вооруженных подразделений.

Учения ОДКБ: атака "диверсантов" и шурпа на прощальный обед
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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Безопасность разведцентра обеспечивают силы спецназа, военной полиции, подразделения биологической, радиационной и химической защиты. Представители антитеррористического спецподразделения разыграли операцию по обезвреживанию противника.

Попытку "диверсантов" проникнуть на территорию полевого лагеря предотвратили подразделения антитеррора, обеспечивающие безопасность проведения международных учений. Вооруженную группу условного противника обнаружил патруль военной полиции. По сигналу боевого управления к месту прорыва выдвинулся спецназ. В результате условного боя диверсанты были обезврежены.

Учения ОДКБ: атака "диверсантов" и шурпа на прощальный обед
© Фото: пресс-служба ОДКБ
Совместные учения ОДКБ "Боевое братство-2017" на полигоне в Ростовской области

Напоследок делегацию ОДКБ пригласили на праздничный обед. Суп "шурпа" с бараниной добавил к встрече национальный колорит.

Учения ОДКБ: атака "диверсантов" и шурпа на прощальный обед
© Sputnik/ Максим Блинов
Совместные оперативно-стратегические учения ОДКБ: подробности замысла

Уже  в среду разведчиков и командный пункт перебросят на полигон" Баграмян" в Армении. Там они продолжат свою работу в связке с Коллективными силами оперативного реагирования.

Всего в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки примут участие около 12 тысяч человек личного состава, порядка полутора тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники и около 90 летательных аппаратов. Беларусь для участия в совместных с силами разведки ВС стран-членов ОДКБ учениях "Поиск-2017" направила около 40 военнослужащих.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В учениях участвуют органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана,...

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