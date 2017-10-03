Флагман Samsung назвали лучшим камерофоном наравне с iPhone 8 Plus

Флагманы Samsung Galaxy Note 8 и iPhone 8 Plus получили сдвоенные основные фотомодули. Специалисты из авторитетного сервиса по оценке и сравнению камер в смартфонах DxOMark сравнили их фотографии и выставили аппаратам одинаковую оценку. Об этом пишет engadget.

Оба смартфона делят первую строчку рейтинга и набрали по 94 балла. Это средняя оценка, выведенная после тестирования фото- и видеорежимов.





Основными преимуществами Galaxy Note 8 специалисты сервиса назвали ночные фотографии практически без шумов, качественные снимки с оптическим увеличением и молниеносную автофокусировку. К минусам отнесли ограниченный динамический диапазон, а также проблемы с балансом белого при ярком освещении или в помещении.

Фото iPhone 8 Plus отличаются отличной работой с HDR и высокой точностью экспозиции. Специалистам сервиса также понравились видео, снятые со стабилизацией. К недостаткам аппарата относят не всегда точный автофокус, а также цветопередачу и шумы при съемке в условиях слабого освещения.

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