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Флагман Samsung назвали лучшим камерофоном наравне с iPhone 8 Plus

04.10.2017 10:06 — Разное | Tut.by  
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Флагманы Samsung Galaxy Note 8 и iPhone 8 Plus получили сдвоенные основные фотомодули. Специалисты из авторитетного сервиса по оценке и сравнению камер в смартфонах DxOMark сравнили их фотографии и выставили аппаратам одинаковую оценку. Об этом пишет engadget.

Оба смартфона делят первую строчку рейтинга и набрали по 94 балла. Это средняя оценка, выведенная после тестирования фото- и видеорежимов.


Основными преимуществами Galaxy Note 8 специалисты сервиса назвали ночные фотографии практически без шумов, качественные снимки с оптическим увеличением и молниеносную автофокусировку. К минусам отнесли ограниченный динамический диапазон, а также проблемы с балансом белого при ярком освещении или в помещении.

Фото iPhone 8 Plus отличаются отличной работой с HDR и высокой точностью экспозиции. Специалистам сервиса также понравились видео, снятые со стабилизацией. К недостаткам аппарата относят не всегда точный автофокус, а также цветопередачу и шумы при съемке в условиях слабого освещения.

Смотрите, сколько у нас стоят флагманские смартфоны Apple и Samsung.

 
 
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Оба смартфона делят первую строчку рейтинга.

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