|
Флагман Samsung назвали лучшим камерофоном наравне с iPhone 8 Plus
Флагманы Samsung Galaxy Note 8 и iPhone 8 Plus получили сдвоенные основные фотомодули. Специалисты из авторитетного сервиса по оценке и сравнению камер в смартфонах DxOMark сравнили их фотографии и выставили аппаратам одинаковую оценку. Об этом
Оба смартфона делят первую строчку рейтинга и набрали по 94 балла. Это средняя оценка, выведенная после тестирования фото- и видеорежимов.
Основными преимуществами Galaxy Note 8 специалисты сервиса назвали ночные фотографии практически без шумов, качественные снимки с оптическим увеличением и молниеносную автофокусировку. К минусам отнесли ограниченный динамический диапазон, а также проблемы с балансом белого при ярком освещении или в помещении.
Фото iPhone 8 Plus отличаются отличной работой с HDR и высокой точностью экспозиции. Специалистам сервиса также понравились видео, снятые со стабилизацией. К недостаткам аппарата относят не всегда точный автофокус, а также цветопередачу и шумы при съемке в условиях слабого освещения.
Смотрите, сколько у нас стоят флагманские смартфоны Apple и Samsung.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оба смартфона делят первую строчку рейтинга.
|
Архив (Разное)
Комментарии