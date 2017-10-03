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Всего 220 машин вместо обещанных 1500. Tesla серьезно отстает от графика выпуска Model 3

04.10.2017 10:19 — Разное | Tut.by  
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Поставки новых хэтчбеков Model 3 покупателям задерживаются ввиду некоторых проблем с налаживанием производственного процесса электрокара — об этом сообщает сам производитель.


Фото: Tesla

Всего по итогам третьего квартала текущего года клиентам было доставлено 220 единиц Model 3 (при этом выпущено было 260 машин), а ведь первоначально за указанный период Tesla собиралась передать покупателям 1500 электрокаров. Впрочем, в компании обещают устранить проблемы и сократить отставание от графика в ближайшее время — к концу года объем выпуска Model 3 должен составить 5 тысяч единиц, а к концу 2018 года превысить этот показатель в два раза. Напомним, что всего компании удалось собрать свыше 455 тысяч предзаказов на электромобиль.

Вместе с тем Tesla рапортовала о самом успешном третьем квартале в своей истории — продано 26 150 электромобилей, на 4,5% больше результата за аналогичный период прошлого года. Бестселлером остается Model S с результатом 14 065 проданных единиц.

 
 
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Компания Tesla пока не смогла выйти на запланированный объем выпуска доступного электрокара Model 3. Вместо обещанных 1500 машин покупателям передали всего 220.

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