Всего 220 машин вместо обещанных 1500. Tesla серьезно отстает от графика выпуска Model 3

Поставки новых хэтчбеков Model 3 покупателям задерживаются ввиду некоторых проблем с налаживанием производственного процесса электрокара — об этом сообщает сам производитель .



Фото: Tesla

Всего по итогам третьего квартала текущего года клиентам было доставлено 220 единиц Model 3 (при этом выпущено было 260 машин), а ведь первоначально за указанный период Tesla собиралась передать покупателям 1500 электрокаров. Впрочем, в компании обещают устранить проблемы и сократить отставание от графика в ближайшее время — к концу года объем выпуска Model 3 должен составить 5 тысяч единиц, а к концу 2018 года превысить этот показатель в два раза. Напомним, что всего компании удалось собрать свыше 455 тысяч предзаказов на электромобиль.

Вместе с тем Tesla рапортовала о самом успешном третьем квартале в своей истории — продано 26 150 электромобилей, на 4,5% больше результата за аналогичный период прошлого года. Бестселлером остается Model S с результатом 14 065 проданных единиц.