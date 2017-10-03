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В больнице умерла женщина, которую в Мозыре на переходе сбил автобус

04.10.2017 10:13 — Разное | Tut.by  
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ДТП с участием МАЗа и пешехода произошло в Мозыре в четверг. Сразу после аварии 41-летнюю пострадавшую доставили в реанимационное отделение местной больницы. Сегодня в МВД сообщили, что женщина умерла.


ДТП произошло 28 сентября, в 8.30, на бульваре Юности. Рейсовый автобус вез пассажиров. Перед пешеходным переходом водитель «Газели» остановился, чтобы пропустить женщину. А МАЗ решил объехать микроавтобус.

Как сообщает телеканал «Мозырь», водитель автобуса — опытный профессионал с 25-летним стажем работы. На момент ДТП был трезв. С его слов, пострадавшую мозырянку он увидел только в последний момент и уже не мог предотвратить наезд.

 
 
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ДТП с участием МАЗа и пешехода произошло в Мозыре в субботу. Сразу после аварии 41-летнюю пострадавшую доставили в реанимационное отделение местной больницы....

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