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В больнице умерла женщина, которую в Мозыре на переходе сбил автобус
ДТП с участием МАЗа и пешехода произошло в Мозыре в четверг. Сразу после аварии 41-летнюю пострадавшую доставили в реанимационное отделение местной больницы. Сегодня в МВД сообщили, что женщина умерла.
ДТП произошло 28 сентября, в 8.30, на бульваре Юности. Рейсовый автобус вез пассажиров. Перед пешеходным переходом водитель «Газели» остановился, чтобы пропустить женщину. А МАЗ решил объехать микроавтобус.
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ДТП с участием МАЗа и пешехода произошло в Мозыре в субботу. Сразу после аварии 41-летнюю пострадавшую доставили в реанимационное отделение местной больницы....
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