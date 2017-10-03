Специалисты Технического университета Эйндховена (Нидерланды) представили новый способ передачи данных с помощью инфракрасного света, многократно увеличивающий скорость беспроводного соединения в сравнении с Wi-Fi.





В новой системе используются инфракрасные антенны. Они направляют невидимые лучи к подключенным устройствам на скорости до 112 гигабит в секунду. Для сравнения: скорость передачи данных по Wi-Fi стандарта 802.11ad не превышает 7 гигабит в секунду.

Важно, что канал не делится между всеми устройствами. Это значит, что каждый подключенный гаджет теоретически может получить максимально доступную скорость. При Wi-Fi-соединении пропускная способность канала распределяется между всеми подключенными гаджетами, из-за чего конечная скорость падает.





Модель «инфракрасного интернета» состоит из источника света и оптического приемника на самих устройствах. Источник инфракрасного света — пучок оптических волокон и линза, которые направляют сигнал точно на подключенное устройство. На смартфоне или планшете устанавливается небольшой приемник из широкоугольной линзы и фотодиодов, которые преобразовывают оптический сигнал в цифровой.

Ученые пока не научились передавать информацию по ИК-свету в обратную сторону. Для этого используется Wi-Fi. Последний также нужен для позиционирования устройства в пространстве, чтобы источник ИК-света мог точно направлять сигнал. Например, если пользователь покинет комнату, система автоматически переключается на другой источник.

О сроках массового внедрения технологии пока не сообщается.

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