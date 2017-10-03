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Шустрая "электричка": Nissan покажет в Токио "подзаряженный" Leaf Nismo
На домашние для себя смотрины в Токио в конце октября Nissan привезет самую «зажигательную» версию электрокара Leaf нового поколения. Создана она при участии специалистов придворного тюнинг-ателье Nismo, а по динамике, как ожидается, электрический хот-хэтч будет сопоставим с Ford Focus RS.
Об этом сообщает британский
Напомним, что обычный Leaf с батареей емкостью 40 кВт·ч на одной зарядке может преодолеть до 378 км (согласно новой методике NEDC). Отдача электромотора составляет 150 лошадиных сил и 320 Н·м крутящего момента. В Европе первые покупатели получат новый Leaf в начале 2018 года.
Внешность Leaf Nismo Concept уже не секрет — сегодня Nissan поделилась фотографиями «пятидверки». От стандартной версии заниженный «разогретый» вариант легко отличить по более агрессивному на вид переднему бамперу, имитации диффузора сзади, красным акцентам и укрупненным колесам.
По слухам, Nissan привезет также в Токио прообраз будущего SUV, созданного на основе нового Leaf. Его дебют запланирован на 2019 год.
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Японцы обещают, что по динамике "заряженный" Nissan Leaf не будет уступать бензиновому Fort Focus RS.
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