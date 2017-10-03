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Шустрая "электричка": Nissan покажет в Токио "подзаряженный" Leaf Nismo

04.10.2017 10:44 — Разное | Tut.by  
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На домашние для себя смотрины в Токио в конце октября Nissan привезет самую «зажигательную» версию электрокара Leaf нового поколения. Создана она при участии специалистов придворного тюнинг-ателье Nismo, а по динамике, как ожидается, электрический хот-хэтч будет сопоставим с Ford Focus RS.


Об этом сообщает британский Auto Express со ссылкой на инсайдерские источники — на разгон до 100 км/ч электромобиль будет тратить менее шести секунд. Официальных цифр разгонной динамики и характеристик силовой установки Nissan не приводит — все подробности о Leaf Nismo, который будет представлен в статусе концепта, японцы обнародуют уже во время работы Токийского автосалона. Ожидается, что Leaf Nismo Concept оснастят более емкой батареей, которую стандартный Leaf получит в следующем году.


Напомним, что обычный Leaf с батареей емкостью 40 кВт·ч на одной зарядке может преодолеть до 378 км (согласно новой методике NEDC). Отдача электромотора составляет 150 лошадиных сил и 320 Н·м крутящего момента. В Европе первые покупатели получат новый Leaf в начале 2018 года.


Внешность Leaf Nismo Concept уже не секрет — сегодня Nissan поделилась фотографиями «пятидверки». От стандартной версии заниженный «разогретый» вариант легко отличить по более агрессивному на вид переднему бамперу, имитации диффузора сзади, красным акцентам и укрупненным колесам.

По слухам, Nissan привезет также в Токио прообраз будущего SUV, созданного на основе нового Leaf. Его дебют запланирован на 2019 год.

 
 
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Японцы обещают, что по динамике "заряженный" Nissan Leaf не будет уступать бензиновому Fort Focus RS.

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