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Новая зона платной парковки появится в центре Минска

04.10.2017 10:38 — Разное | Tut.by  
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Новая зона платной парковки появится в центре Минска, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении «Парковки столицы».

С 1 октября по 10 октября в тестовом режиме функционирует автомобильная парковка по улице Золотая Горка (от улицы Гикало до бульвара Мулявина). Пока плата за стоянку на специально обозначенных местах не взимается.

Всего в столице насчитывается 39 платных автомобильных парковок, в том числе 7 закрытых. С начала октября изменился режим работы парковок открытого типа: по понедельникам-пятницам они работают с 8.00 до 20.00 с выходными днями в субботу и воскресенье.

Как сообщалось, в столице разработан план развития платных парковок, состоящий из нескольких этапов. Плата за парковку служит экономическим инструментом упорядочения управления транспортным потоком и позволяет снизить транспортную и экологическую нагрузку на центральную часть города, стимулировать оборот наиболее дефицитных парковочных мест.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 октября по 10 октября в тестовом режиме функционирует автомобильная парковка по улице Золотая Горка (от улицы Гикало до бульвара Мулявина). Пока плата за стоянку...

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