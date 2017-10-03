Встреча с журналистами почетного консула Беларуси в США Моргулиса

3 октября 2017 г. в Минске открылась первая Конференция почетных консулов Республики Беларусь.

80 белорусских почетных консулов представляют и защищают права и интересы граждан Беларуси в 56 странах мира. В круг их обязанностей также входит содействие развитию дружественных отношений, расширению политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурных, научных и иных связей с зарубежными государствами. Консульские округа почетных консулов Беларуси, как правило, включают в себя промышленные и финансовые центры, а сами почетные консулы пользуются заслуженным авторитетом в политических и деловых кругах.

О своем видении выстраивания отношений между Республикой Беларусь и США, а также другими странами-соседями, о специфике работы почетного консула, о трагических событиях в США и возможностях решения проблем насилия в мире расскажет:

почетный консул Беларуси в США Майкл Моргулис.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 4 октября, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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