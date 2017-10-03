Эксперты - о зарплате в 1000 рублей: выполнить поручение без последствий для экономики не удастся

Рост ВВП за 8 месяцев этого года, по данным Белстата, составил 1,6%. Оживление в экономике привело к увеличению заработных плат. В августе зарплата составила 844,4 рублей и за год выросла на 6,6% с учетом корректировки на инфляцию. Это привело к сокращению соотношения индекса производительности труда к реальной зарплате с 1,03 по итогам января этого года до 1,0 по итогам 7 месяцев нынешнего года. Для экономики желательное значение данного параметра не должно быть ниже 1, в ином случае начинается накопление дисбалансов, отмечают эксперты «Беларусь в фокусе».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Опережающий рост зарплат по сравнению с производительностью труда несет в себя ряд рисков. У предприятий возрастают издержки на заработную плату, что в последующем приводит к снижению конкурентоспособности продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — поясняют эксперты. — В строительстве, оптовой и розничной торговле, ряде отраслей промышленности темпы роста себестоимости в 2017 году опережают динамику роста выручки. Это приводит к снижению прибыли и уменьшению объема инвестиций, которые предприятия могли бы направить на дальнейшее развитие. Население на фоне роста доходов увеличит потребление импорта и уменьшит продажу валюты, что снизит возможности Нацбанка по погашению внешних и внутренних обязательств.

Эксперты отмечают, что в этих условиях правительство оказывается перед выбором.

— Либо выполнить указание руководства страны о повышении зарплаты до 1000 рублей в месяц, что приведет к появлению новых дисбалансов в экономике и в последующем отобразится на курсе национальной валюты, либо приостановить рост заработных плат с целью сохранения достигнутых результатов. Количество негативных последствий при первом варианте развития событий для номенклатуры значительно больше, — прогнозируют эксперты.

По их мнению, выполнить поручение по росту зарплат без долгосрочных последствий для экономики нельзя, правительство предпочтет перейти к сдерживанию зарплат ради сохранения достигнутых результатов.

— Необходимость опережающего роста производительности труда над ростом уровня зарплаты была закреплена в постановлении 744 от 31 июля 2014 года и допускала рост заработных плат в государственных организациях и организация с долей государства более 50% только при условии соотношения роста производительности труда и зарплаты выше 1,0. При соотношении равном 1,0 или менее действующие размеры тарифных ставок или окладов не могли быть изменены в сторону повышения. С учетом доли государства в экономике это затронуло большинство ключевых предприятий страны. Необходимость отслеживания данного параметра была связана с активным ростом зарплат в 2013—2014 году, что привело в итоге к очередной девальвации 2014−2015 годов, — резюмируют эксперты.

При этом средние заработки белорусов заметно отличаются по регионам. Так, в самом «бедном» районе— Шарковщинском — всреднем зарабатывают в 2,7 раза меньше, чем жители самого «богатого» районе — Солигорского.

Основной причиной разбежки в зарплатах эксперты считают наличие либо наоборот отсутствие крупных производств в регионе, пишут naviny.by. Например, в Солигорском районе работает «Беларуськалий», а в Минске — Парк высоких технологий (ПВТ), где традиционно получают самые высокие зарплаты в стране.

«В стране есть ограниченное количество предприятий, где люди получают зарплату, которая сильно выше средней по стране. В первую очередь, это программисты, которые работают в компаниях, сконцентрированных в ПВТ. Также очевидно, что высокую зарплату получают те, кто имеет отношение к калийным удобрениям. Отсюда понятно, почему такие высокие средние зарплаты в Солигорском районе и Минске», — объясняет старший аналитик форекс-брокера «Альп ари» Вадим Иосуб.

К тому же в некоторых регионах местные власти действуют более благоразумно и рационально и уже не спешат любой ценой выполнять поручение по доведению средней зарплаты до пятисот долларов, как это было, например, в 2010 году. Они решают задачу с большей оглядкой на сопутствующие обстоятельства, поэтому разница в зарплатах по регионам более очевидна.

«Вертикальщики понимают, что могут оказаться виноватыми при любом раскладе событий — за то, что не достигли этой тысячи либо за то, что искусственно нарисовали эту тысячу. Сейчас больше места для интерпретаций и поисков объяснений по сравнению с 2010 годом», — считает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Даже если план по средней зарплате выполнят, то подавляющее большинство населения будет получать намного меньше этой суммы, уверен Вадим Иосуб. Он предлагает обратить внимание на другой, более объективный принцип расчета уровня доходов — медианную зарплату, котор ая отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части. Этот показатель всегда ниже средней зарплаты — примерно на 30%.

«Иначе говоря, когда средняя зарплата по стране достигнет тысячи, это будет означать, что приблизительно 70% населения в стране будет получать ниже этой средней. За пределами того же Солигорска и Минска ниже средней будет получать 80−90% населения», — отмечает финансовый аналитик.

Кроме того, говоря о тысяче рублей, чиновники ведут речь о средней начисленной зарплате. Но после уплаты налогов пресловутая тысяча рублей превратится в сумму порядка 850 рублей.