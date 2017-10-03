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Картинка дня: акула проглотила GoPro, но та продолжила снимать

04.10.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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Как это — быть проглоченным акулой, теперь можно почувствовать благодаря экшн-камере. Австралиец Раймонд Паско взял GoPro на рыбалку, но все пошло немного не по плану.


Изображение: Raymond Pascoe / youtube.com

Мужчина ловил рыбу рядом с Квинслендом в Австралии. Изначально он хотел покормить лимонных акул, которые не опасны для человека. Он снимал кормежку на камеру GoPro, прикрепленную к моноподу.

Однако вокруг лодки быстро собрались акулы покрупнее — серые бычьи. Одна из них решила попробовать камеру. К счастью, рыбак смог вытащить свою камеру на поверхность.

Акулу-быка (Carcharhinus leucas) также называют тупорылой акулой. Это один из самых агрессивных видов акул, который представляет опасность и для человека. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению».

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К счастью, рыбак смог вытащить свою камеру на поверхность.

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