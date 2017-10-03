Журналистка Ксения Собчак сходила на предпремьерный показ фильма Алексея Учителя « Матильда » и поделилась впечатлениями от просмотра в Instagram. Как сообщила Ксения, фильм не претендует на историческую достоверность, картину можно считать «промонархической». Также Собчак заверила, что лента понравится депутату Госдумы Наталье Поклонской.





«Это кино, которое на мой взгляд, не претендует на историческую достоверность, а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга. Что удивило лично меня? Да то, что Поклонской этот фильм должен очень понравиться, надо ее срочно на него пригласить!!! Царь показан лучше, а не хуже, чем он был на самом деле, и фильм в этом смысле можно считать промонархическим», — написала Собчак.

Напомним, споры и шумиха вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя не утихают в России уже больше года. Поклонская неоднократно обвиняла создателей фильма в оскорблении чувств верующих. В свете этих событий Министерство культуры Республики Беларусь также ставило под сомнение возможность выхода картины на белорусские экраны. Но в начале сентября пресс-служба дистрибьютерской компании сообщила , что картину все-таки покажут в отечественных кинотеатрах.

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