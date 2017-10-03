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"Поклонской фильм должен понравиться": Собчак объявила "Матильду" "промонархической"

04.10.2017 10:48 — Разное | Tut.by  
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Журналистка Ксения Собчак сходила на предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» и поделилась впечатлениями от просмотра в Instagram. Как сообщила Ксения, фильм не претендует на историческую достоверность, картину можно считать «промонархической». Также Собчак заверила, что лента понравится депутату Госдумы Наталье Поклонской.


«Это кино, которое на мой взгляд, не претендует на историческую достоверность, а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга. Что удивило лично меня? Да то, что Поклонской этот фильм должен очень понравиться, надо ее срочно на него пригласить!!! Царь показан лучше, а не хуже, чем он был на самом деле, и фильм в этом смысле можно считать промонархическим», — написала Собчак.

 

Спасибо Алексею Учителю, и я искренне сочувствую ему за то мракобесие, которое происходит вокруг этой красиво, по-голливудски, снятой сказки. Это кино, которое на мой взгляд, не претендует на историческую достоверность, а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга. Что удивило лично меня? Да то, что Поклонской этот фильм должен очень понравится, надо ее срочно на него пригласить!!! Царь показан лучше, а не хуже чем он был на самом деле, и фильм в этом смысле можно считать промонархическим. В фильме намеренно опущен циничный, порочащий Николая Второго поступок: Уже узнав про Ходынку, тем же вечером, 30 мая Царь едет вовсе не на коленях стоять среди пострадавших, а на бал французского посла графа Монтбелло. Как пишет в мемуарах Витте, императору советовали отменить бал, но Николай не согласился. По его мнению, несчастье не должно омрачать коронации: Император и императрица приезжают на бал, царь танцует первый контрданс с графиней Монтбелло, а царица -с графом… И это, гораздо хуже того, с кем кто спал… Так что Алексей искренне любит Царя, и сделал коасивый финал. Может больше чем Поклонская сделал для Николая… спасибо @club418 за премьеру!!!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 3 2017 в 4:21 PDT

Напомним, споры и шумиха вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя не утихают в России уже больше года. Поклонская неоднократно обвиняла создателей фильма в оскорблении чувств верующих. В свете этих событий Министерство культуры Республики Беларусь также ставило под сомнение возможность выхода картины на белорусские экраны. Но в начале сентября пресс-служба дистрибьютерской компании сообщила, что картину все-таки покажут в отечественных кинотеатрах.

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Теги: Минск
 
 
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Журналистка Ксения Собчак сходила на предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" и поделилась впечатлениями от просмотра в Instagram.

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