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Беларусь взяла курс на расширение транспортных связей с Латвией

04.10.2017 10:39 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь взяла курс на расширение транспортных связей с Латвией

фото: ru.sputniknews.lt

Накануне «Белорусская железная дорога» (БЖД) и «Латвийская железная дорога» заключили меморандум о сотрудничестве в области развития перевозок ускоренными поездами по сообщению Беларусь-Латвия.

3 октября в рамках мероприятий Белорусской транспортной недели начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и президент ГАО «Латвийская железная дорога» Эдвинс Берзиньш поставили свои подписи под совместным документом, который существенно укрепит логистическое партнёрство двух стран. Об этом сообщается на сайте БЖД.

В частности, речь идёт о совместном развитии грузовых перевозок быстрыми поездами из Минска в Ригу, а обратно под брендом "Грузовой экспресс-поезд "Минск-Рига". Стороны договорились вместе работать над условиями функционирования такого поезда. Первый поезд планируется организовать до конца 2017 года.

В состав данного поезда будут включаться грузы в контейнерах, следующих в рамках проекта «Экономический пояс Шёлкового пути» в сообщении Китай-ЕС-Китай в направлении Латвии.

Однако на этом планы Минска насчёт Риги не иссякли. На встрече с делегацией Сейма Латвии во главе с его вице-спикером Гундарсом Даудзе председатель Совета Республики Михаил Мясникович также выразил надежду на то, что латвийская сторона поддержит Минск в привлечении капитала из скандинавских стран.

По этому поводу Даудзе отметил, что Латвия перспективным считает и сотрудничество в транзитно-логистической сфере, так как через Ригу идут транспортные потоки между Скандинавией и Восточной Европой, пишет BALTNEWS.lt.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне «Белорусская железная дорога» (БЖД) и «Латвийская железная дорога» заключили меморандум о сотрудничестве в области развития перевозок ускоренными...

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