В Витебске оштрафован мужчина, закопавший живьем 6 щенков

Накануне Международного дня защиты животных достоянием гласности стало происшествие, случившееся летом в Витебске. 40-летний мужчина с размахом в течение дня отмечал с друзьями свой юбилей. Под вечер, когда друзья разошлись, он обнаружил, что его собака родила шестерых щенят и прячется с ними во дворе. Недолго думая, мужчина взял мешок и лопату.

"По делу было установлено, что 22 июня около 20.20 гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи дома 121-ж по улице Титова в Витебске, закопал шесть щенков собаки под землю, что повлекло их гибель . Совершил жестокое обращение с животными", — рассказала Шильтенок.

Мужчине пытались помешать дети и подростки, но он к ним не прислушался. Тогда очевидцы вызвали милицию. "Юбиляр" был доставлен сотрудниками ОМОН в милицию. Уровень алкоголя в крови задержанного составил более 3 промилле.

В соответствии со статьей 15.45 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь "жестокое обращение с животными", ему определено административное наказание в виде штрафа в размере 20 базовых величин, что составляет 460 рублей.

В суд правонарушитель не явился, дело было рассмотрено в его отсутствие.

Комментарий помощника председателя суда Железнодорожного района Витебска Елены Шильтенок слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.