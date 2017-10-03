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Мария Миронова о космосе и забытых героях
04.10.2017 11:12 — Разное | Sputnik Беларусь
В дни, когда на постсоветском пространстве отмечается космический юбилей, на широкие экраны выходит российская лента "Салют-7". Картину в Минске представила исполнительница главной роли Мария Миронова. Была она и гостьей мультимедийного пресс-центра Sputnik.
© Sputnik/ Александр Моклецов
"Есть такие профессии, которые сродни служению… Я не могу представить, как заставить себя пройти все эти муки тренировок и выйти в открытый космос", — рассказала Мария Миронова.
Она с сожалением констатировала, что вчерашние герои — покорители космоса сегодня незаслуженно оказались забытыми.
Смотрите на видео, что популярная актриса рассказала о шагах по космическим "тропам", героизме и человеческой памяти.
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Сегодня, четвертого октября, исполняется 60 лет со дня вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли.
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