ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мария Миронова о космосе и забытых героях

04.10.2017 11:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В дни, когда на постсоветском пространстве отмечается космический юбилей, на широкие экраны выходит российская лента "Салют-7". Картину в Минске представила исполнительница главной роли Мария Миронова. Была она и гостьей мультимедийного пресс-центра Sputnik.

Мария Миронова о космосе и забытых героях
© Sputnik/ Александр Моклецов
Спутнику – 60: в этот день началось покорение космоса

"Есть такие профессии, которые сродни служению… Я не могу представить, как заставить себя пройти все эти муки тренировок и выйти в открытый космос", — рассказала Мария Миронова.

Она с сожалением констатировала, что вчерашние герои — покорители космоса сегодня незаслуженно оказались забытыми.

Смотрите на видео, что популярная актриса рассказала о шагах по космическим "тропам", героизме и человеческой памяти.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, четвертого октября, исполняется 60 лет со дня вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты - о зарплате в 1000 рублей: выполнить поручение без последствий для экономики не удастся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика