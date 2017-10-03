Мария Миронова о космосе и забытых героях

В дни, когда на постсоветском пространстве отмечается космический юбилей, на широкие экраны выходит российская лента "Салют-7". Картину в Минске представила исполнительница главной роли Мария Миронова. Была она и гостьей мультимедийного пресс-центра Sputnik.

"Есть такие профессии, которые сродни служению… Я не могу представить, как заставить себя пройти все эти муки тренировок и выйти в открытый космос", — рассказала Мария Миронова.

Она с сожалением констатировала, что вчерашние герои — покорители космоса сегодня незаслуженно оказались забытыми.

Смотрите на видео, что популярная актриса рассказала о шагах по космическим "тропам", героизме и человеческой памяти.