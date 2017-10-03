ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европол назвал самые популярные криптовалюты киберпреступников

04.10.2017 11:18 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Европол назвал самые популярные криптовалюты киберпреступников

фото: telegraf.by

Участились случаи использования криптовалют Zcash, Monero и Ethereum при осуществлении нелегальных сделок в сети. Об этом сообщает Полицейская служба Европейского союза.

В отчете Европола говорится, что в "цифровом подполье" стремительно набирают популярность различные альткоины, включая Ethereum и Zcash. Отдельно упомянута криптовалюта Monero, которая отличается повышенной анонимностью, пишет telegraf.by.

"Транзакции не могут быть отнесены к какому-либо конкретному пользователю/адресу. Все используемые в транзакции монеты по умолчанию скрыты, а истории платежей остаются конфиденциальными", - уточнили в Европоле преимущества Monero.

В документе говорится, что даркнет-платформы (даркнет - закрытая часть интернета, в которую можно попасть с помощью браузера Tor – ред.) могут создаваться на базе блокчейна Ethereum, а смарт-контракты могут быть использованы для оплаты нелегальных товаров.

Напомним, в июле хакер обнаружил уязвимость Ethereum-кошельков и украл 153 тысячи единиц криптовалюты, что равнозначно 32 миллионам долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участились случаи использования криптовалют Zcash, Monero и Ethereum при осуществлении нелегальных сделок в сети. Об этом сообщает Полицейская служба Европейского союза.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мария Миронова о космосе и забытых героях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика