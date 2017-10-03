Во вчерашнем ДТП на перекрестке проспектов Дзержинского и Любимова с участием троллейбуса и грузовика травмированы водитель и четыре пассажира троллейбуса. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГП «Минсктранс». Сейчас по данному факту на предприятии проводится проверка.



Фото: МГУ МЧС

Напомним, авария произошла днем 3 октября на перекрестке проспектов Дзержинского и Любимова: грузовик столкнулся с троллейбусом, после чего последний оказался за пределами проезжей части на тротуаре. В свою очередь грузовик выехал на полосу встречного движения, где снес светофор. Судя по видеозаписям, водитель троллейбуса выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с большегрузом, который ехал по проспекту Дзержинского.

В аварию попал троллейбус № 47, следующий от ДС «Малиновка» до станции метро «Пушкинская». Его маршрут с проспекта Любимова лежит прямо: через проспект Дзержинского в сторону улицы Чюрлениса. Попавшим в аварию троллейбусом управлял 26-летний водитель, который работал на линии самостоятельно около двух месяцев. Пока остается невыясненным, почему он поехал прямо в тот момент, когда по пересекающей улице двигался поток транспорта.

— По камерам видеонаблюдения видно, что на светофоре, перед которым стоял троллейбус, загорелась зеленая стрелка направо. Справа машины поехали, ну и он вместе с ними поехал, — рассказали в отделе безопасности движения ГП «Минсктранс».

У водителя троллейбуса осколками разбитого стекла повреждено лицо, в больнице ему оказали медицинскую помощь, после чего мужчина был отпущен домой.

В аварии также получили травмы четыре пассажира троллейбуса: одна женщина была доставлена в БСМП с переломами ребер, еще троим пассажирам медики оказали помощь, их госпитализация не потребовалась.