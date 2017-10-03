В каких банках сейчас можно оформить бесплатные карточки

Бесплатные карточки предлагают сегодня больше 10 банков. Однако, Пперед тем, как оформить ее, стоит обратить внимание, нет ли дополнительной комиссии. Например, в некоторых случаях плата взимается после зачисления денег на карту или при обслуживании «пластика». Также банк может требовать иметь неснижаемый остаток на счете.
FINANCE.TUT.BY выяснил, где оформить карточку бесплатно или с минимальными финансовыми вложениями.
Mastercard Standard Pay Pass/Visa Classic/Visa Electron. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней, так как она персонифицированная. Карту Visa Electron можно оформить неперсонифицированной, тогда её выдают в день обращения. Пополнить карту можно бесплатно в кассе ЗАО «Идея Банк».
Карта в белорусских рублях, срок действия 2 года. Visa Gold предоставляется в случае, если есть абонемент ХК «Динамо «или клубная карта.
Альфа-Банк
А-курс
Оформляется только через приложение. При этом открывается 2 счета — в белорусских рублях и долларах. Выдается MasterCard World в BYN
Карта Alfa-life
Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц превышают 150 рублей.
Карта № 1
Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц составляют 300 рублей и больше.
Белагропромбанк
Белкарт
Студенты могут оформить карточку бесплатно
Беларусбанк
Белкарт
Действуют только на территории РБ. Оформить заявку на карту можно только в банке при личном обращении и наличия документа удостоверяющего личность. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней. Неперсонализированную карту можно получить в день обращения, при наличии карт в банке.
Белкарт «Детская»
Белкарт «Студенческая»
Белгазпромбанк
Классическая расчетная карта MasterCard Standard или Visa Classic
Бесплатно Вы сможете получить одновременно 4 карты: в белорусских рублях, в долларах, в евро и российских рублях. Карты бесконтактные, их выдают в день обращения.
БПС-Сбербанк
Пенсионная карта
На карту начисляется пенсия. Подходит тем, кто желает перейти на обслуживание в данный банк. Это обычная карта Cirrus/Maestro, которой можно оплачивать на территории нашей страны и за рубежом. Также по ней предусмотрен процентный доход — 3% годовых.
Цептер Банк
Платежная карточка БЕЛКАРТ Стандарт
Плата взимается за пополнение карты: наличными через банк — 0,5% от суммы; безналичный перевод — 0,9% от суммы.
Банк Решение
Visa Electron и БЕЛКАРТ-Премиум
В банке проходит акция. Можно бесплатно оформить карты Visa Electron и Белкарт премиум сроком на 2 года. Первоначальный взнос для карты Visa Electron составит 10 BYN/10 USD/10 EUR. Суммой можно пользовать сразу после пополнения карточки. Акция проходит до её отмены руководством банка.
Технобанк
Кобрендинговая карточка WebMoney
Оформляется бесплатно при наличии начального/персонального аттестата (его стоимость 30 BYN)
Mastercard Standard Pay Pass/Visa Classic/Visa Electron. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней, так как она персонифицированная. Карту Visa Electron можно оформить неперсонифицированной, тогда её выдают в день обращения. Пополнить карту можно бесплатно в кассе ЗАО «Идея Банк».
Карта в белорусских рублях, срок действия 2 года. Visa Gold предоставляется в случае, если есть абонемент ХК «Динамо «или клубная карта.
Альфа-Банк,
А-курс
Оформляется только через приложение. При этом открывается 2 счета — в белорусских рублях и долларах. Выдается MasterCard World в BYN
Альфа-Банк,
Карта Alfa-life
Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц превышают 150 рублей.
Альфа Банк,
Карта № 1
Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц составляют 300 рублей и больше.
Белагропромбанк,
Белкарт
Студенты могут оформить карточку бесплатно
Беларусбанк,
Белкарт
Действуют только на территории РБ. Оформить заявку на карту можно только в банке при личном обращении и наличия документа удостоверяющего личность. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней. Неперсонализированную карту можно получить в день обращения, при наличии карт в банке.
Беларусбанк,
Белкарт «Детская»
Беларусбанк,
Белкарт «Студенческая»
Белгазпромбанк,
Классическая расчетная карта MasterCard Standard или Visa Classic
Бесплатно Вы сможете получить одновременно 4 карты: в белорусских рублях, в долларах, в евро и российских рублях. Карты бесконтактные, их выдают в день обращения.
БПС-Сбербанк,
Пенсионная карта
На карту начисляется пенсия. Подходит тем, кто желает перейти на обслуживание в данный банк. Это обычная карта Cirrus/Maestro, которой можно оплачивать на территории нашей страны и за рубежом. Также по ней предусмотрен процентный доход — 3% годовых.
Цептер Банк
Банк Решение,
Visa Electron и БЕЛКАРТ-Премиум
В банке проходит акция. Можно бесплатно оформить карты Visa Electron и Белкарт премиум сроком на 2 года. Первоначальный взнос для карты Visa Electron составит 10 BYN/10 USD/10 EUR. Суммой можно пользовать сразу после пополнения карточки. Акция проходит до её отмены руководством банка.
Технобанк,
Кобрендинговая карточка WebMoney
Оформляется бесплатно при наличии начального/персонального аттестата (его стоимость 30 BYN)
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