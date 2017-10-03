ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В каких банках сейчас можно оформить бесплатные карточки

04.10.2017 11:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бесплатные карточки предлагают сегодня больше 10 банков. Однако, Пперед тем, как оформить ее, стоит обратить внимание, нет ли дополнительной комиссии. Например, в некоторых случаях плата взимается после зачисления денег на карту или при обслуживании «пластика». Также банк может требовать иметь неснижаемый остаток на счете.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY выяснил, где оформить карточку бесплатно или с минимальными финансовыми вложениями.

Банк Карта Оформление
Белинвестбанк Кобрендинговая карта «life:) Бонус»
Заказать карту 		Бесплатно только для студентов БГУ, получающих стипендию на платежные карточки «Белинвестбанк»
БСБ Банк Mastercard Standart (Моцная картка), Visa Electron, Visa Classic
Заказать в BYR
USD EUR 		Карты выдаются в USD, EUR или белорусских рублях на 3 года
Идея Банк

Супер-карта
Заказать карту

 Mastercard Standard Pay Pass/Visa Classic/Visa Electron. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней, так как она персонифицированная. Карту Visa Electron можно оформить неперсонифицированной, тогда её выдают в день обращения. Пополнить карту можно бесплатно в кассе ЗАО «Идея Банк».
Паритетбанк

Кобрендинговая карта «Динамо» Visa Classic или Visa Gold
Заказать Visa Classic Заказать Visa Gold

 Карта в белорусских рублях, срок действия 2 года. Visa Gold предоставляется в случае, если есть абонемент ХК «Динамо «или клубная карта.
Альфа-Банк А-курс Оформляется только через приложение. При этом открывается 2 счета — в белорусских рублях и долларах. Выдается MasterCard World в BYN
Карта Alfa-life Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц превышают 150 рублей.
  Карта № 1

Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц составляют 300 рублей и больше.
Белагропромбанк Белкарт Студенты могут оформить карточку бесплатно
Беларусбанк Белкарт Действуют только на территории РБ. Оформить заявку на карту можно только в банке при личном обращении и наличия документа удостоверяющего личность. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней. Неперсонализированную карту можно получить в день обращения, при наличии карт в банке.
Белкарт «Детская»
Белкарт «Студенческая»
Белгазпромбанк Классическая расчетная карта MasterCard Standard или Visa Classic Бесплатно Вы сможете получить одновременно 4 карты: в белорусских рублях, в долларах, в евро и российских рублях. Карты бесконтактные, их выдают в день обращения.
БПС-Сбербанк Пенсионная карта На карту начисляется пенсия. Подходит тем, кто желает перейти на обслуживание в данный банк. Это обычная карта Cirrus/Maestro, которой можно оплачивать на территории нашей страны и за рубежом. Также по ней предусмотрен процентный доход — 3% годовых.

Цептер Банк

 Платежная карточка БЕЛКАРТ Стандарт Плата взимается за пополнение карты: наличными через банк — 0,5% от суммы; безналичный перевод — 0,9% от суммы.
Банк Решение Visa Electron и БЕЛКАРТ-Премиум В банке проходит акция. Можно бесплатно оформить карты Visa Electron и Белкарт премиум сроком на 2 года. Первоначальный взнос для карты Visa Electron составит 10 BYN/10 USD/10 EUR. Суммой можно пользовать сразу после пополнения карточки. Акция проходит до её отмены руководством банка.
Технобанк Кобрендинговая карточка WebMoney Оформляется бесплатно при наличии начального/персонального аттестата (его стоимость 30 BYN)
Банк, карта Оформление
Белинвестбанк,
Кобрендинговая карта «life:) Бонус»
Заказать карту 		Бесплатно только для студентов БГУ, получающих стипендию на платежные карточки «Белинвестбанк»
БСБ Банк,
Mastercard Standart (Моцная картка), Visa Electron, Visa Classic
Заказать в BYR
USD EUR 		Карты выдаются в USD, EUR или белорусских рублях на 3 года
Идея Банк,
Супер-карта
Заказать карту 		Mastercard Standard Pay Pass/Visa Classic/Visa Electron. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней, так как она персонифицированная. Карту Visa Electron можно оформить неперсонифицированной, тогда её выдают в день обращения. Пополнить карту можно бесплатно в кассе ЗАО «Идея Банк».
Паритетбанк,
Кобрендинговая карта «Динамо» Visa Classic или Visa Gold
Заказать Visa Classic Заказать Visa Gold 		Карта в белорусских рублях, срок действия 2 года. Visa Gold предоставляется в случае, если есть абонемент ХК «Динамо «или клубная карта.
Альфа-Банк,
А-курс		 Оформляется только через приложение. При этом открывается 2 счета — в белорусских рублях и долларах. Выдается MasterCard World в BYN

Альфа-Банк,
Карта Alfa-life

 Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц превышают 150 рублей.
Альфа Банк,
Карта № 1

Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц составляют 300 рублей и больше.
Белагропромбанк,
Белкарт		 Студенты могут оформить карточку бесплатно
Беларусбанк,
Белкарт		 Действуют только на территории РБ. Оформить заявку на карту можно только в банке при личном обращении и наличия документа удостоверяющего личность. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней. Неперсонализированную карту можно получить в день обращения, при наличии карт в банке.

Беларусбанк,
Белкарт «Детская»

Беларусбанк,
Белкарт «Студенческая»
Белгазпромбанк,
Классическая расчетная карта MasterCard Standard или Visa Classic		 Бесплатно Вы сможете получить одновременно 4 карты: в белорусских рублях, в долларах, в евро и российских рублях. Карты бесконтактные, их выдают в день обращения.
БПС-Сбербанк,
Пенсионная карта		 На карту начисляется пенсия. Подходит тем, кто желает перейти на обслуживание в данный банк. Это обычная карта Cirrus/Maestro, которой можно оплачивать на территории нашей страны и за рубежом. Также по ней предусмотрен процентный доход — 3% годовых.

Цептер Банк

  
Банк Решение,
Visa Electron и БЕЛКАРТ-Премиум		 В банке проходит акция. Можно бесплатно оформить карты Visa Electron и Белкарт премиум сроком на 2 года. Первоначальный взнос для карты Visa Electron составит 10 BYN/10 USD/10 EUR. Суммой можно пользовать сразу после пополнения карточки. Акция проходит до её отмены руководством банка.
Технобанк,
Кобрендинговая карточка WebMoney		 Оформляется бесплатно при наличии начального/персонального аттестата (его стоимость 30 BYN)

Все карточки белорусских банков смотрите тут

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед тем, как оформить бесплатную карточку, нужно обратить внимание, нет ли дополнительной комиссии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Samsung представила шлем смешанной реальности HMD Odyssey
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика