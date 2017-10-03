В каких банках сейчас можно оформить бесплатные карточки

Бесплатные карточки предлагают сегодня больше 10 банков. Однако, Пперед тем, как оформить ее, стоит обратить внимание, нет ли дополнительной комиссии. Например, в некоторых случаях плата взимается после зачисления денег на карту или при обслуживании «пластика». Также банк может требовать иметь неснижаемый остаток на счете.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY выяснил, где оформить карточку бесплатно или с минимальными финансовыми вложениями.

Банк Карта Оформление Белинвестбанк Кобрендинговая карта «life:) Бонус»

Заказать карту Бесплатно только для студентов БГУ, получающих стипендию на платежные карточки «Белинвестбанк» БСБ Банк Mastercard Standart (Моцная картка), Visa Electron, Visa Classic

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USD EUR Карты выдаются в USD, EUR или белорусских рублях на 3 года Идея Банк Супер-карта

Заказать карту Mastercard Standard Pay Pass/Visa Classic/Visa Electron. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней, так как она персонифицированная. Карту Visa Electron можно оформить неперсонифицированной, тогда её выдают в день обращения. Пополнить карту можно бесплатно в кассе ЗАО «Идея Банк». Паритетбанк Кобрендинговая карта «Динамо» Visa Classic или Visa Gold

Заказать Visa Classic Заказать Visa Gold Карта в белорусских рублях, срок действия 2 года. Visa Gold предоставляется в случае, если есть абонемент ХК «Динамо «или клубная карта. Альфа-Банк А-курс Оформляется только через приложение. При этом открывается 2 счета — в белорусских рублях и долларах. Выдается MasterCard World в BYN Карта Alfa-life Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц превышают 150 рублей. Карта № 1 Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц составляют 300 рублей и больше. Белагропромбанк Белкарт Студенты могут оформить карточку бесплатно Беларусбанк Белкарт Действуют только на территории РБ. Оформить заявку на карту можно только в банке при личном обращении и наличия документа удостоверяющего личность. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней. Неперсонализированную карту можно получить в день обращения, при наличии карт в банке. Белкарт «Детская» Белкарт «Студенческая» Белгазпромбанк Классическая расчетная карта MasterCard Standard или Visa Classic Бесплатно Вы сможете получить одновременно 4 карты: в белорусских рублях, в долларах, в евро и российских рублях. Карты бесконтактные, их выдают в день обращения. БПС-Сбербанк Пенсионная карта На карту начисляется пенсия. Подходит тем, кто желает перейти на обслуживание в данный банк. Это обычная карта Cirrus/Maestro, которой можно оплачивать на территории нашей страны и за рубежом. Также по ней предусмотрен процентный доход — 3% годовых. Цептер Банк Платежная карточка БЕЛКАРТ Стандарт Плата взимается за пополнение карты: наличными через банк — 0,5% от суммы; безналичный перевод — 0,9% от суммы. Банк Решение Visa Electron и БЕЛКАРТ-Премиум В банке проходит акция. Можно бесплатно оформить карты Visa Electron и Белкарт премиум сроком на 2 года. Первоначальный взнос для карты Visa Electron составит 10 BYN/10 USD/10 EUR. Суммой можно пользовать сразу после пополнения карточки. Акция проходит до её отмены руководством банка. Технобанк Кобрендинговая карточка WebMoney Оформляется бесплатно при наличии начального/персонального аттестата (его стоимость 30 BYN)

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Кобрендинговая карта «life:) Бонус»

Заказать карту Бесплатно только для студентов БГУ, получающих стипендию на платежные карточки «Белинвестбанк» БСБ Банк,

Mastercard Standart (Моцная картка), Visa Electron, Visa Classic

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USD EUR Карты выдаются в USD, EUR или белорусских рублях на 3 года Идея Банк,

Супер-карта

Заказать карту Mastercard Standard Pay Pass/Visa Classic/Visa Electron. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней, так как она персонифицированная. Карту Visa Electron можно оформить неперсонифицированной, тогда её выдают в день обращения. Пополнить карту можно бесплатно в кассе ЗАО «Идея Банк». Паритетбанк,

Кобрендинговая карта «Динамо» Visa Classic или Visa Gold

Заказать Visa Classic Заказать Visa Gold Карта в белорусских рублях, срок действия 2 года. Visa Gold предоставляется в случае, если есть абонемент ХК «Динамо «или клубная карта. Альфа-Банк,

А-курс Оформляется только через приложение. При этом открывается 2 счета — в белорусских рублях и долларах. Выдается MasterCard World в BYN Альфа-Банк,

Карта Alfa-life Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц превышают 150 рублей. Альфа Банк,

Карта № 1 Нет платы за обслуживание, если расчеты картой за месяц составляют 300 рублей и больше. Белагропромбанк,

Белкарт Студенты могут оформить карточку бесплатно Беларусбанк,

Белкарт Действуют только на территории РБ. Оформить заявку на карту можно только в банке при личном обращении и наличия документа удостоверяющего личность. Карта изготавливается в течении 7 рабочих дней. Неперсонализированную карту можно получить в день обращения, при наличии карт в банке. Беларусбанк,

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Классическая расчетная карта MasterCard Standard или Visa Classic Бесплатно Вы сможете получить одновременно 4 карты: в белорусских рублях, в долларах, в евро и российских рублях. Карты бесконтактные, их выдают в день обращения. БПС-Сбербанк,

Пенсионная карта На карту начисляется пенсия. Подходит тем, кто желает перейти на обслуживание в данный банк. Это обычная карта Cirrus/Maestro, которой можно оплачивать на территории нашей страны и за рубежом. Также по ней предусмотрен процентный доход — 3% годовых. Цептер Банк Банк Решение,

Visa Electron и БЕЛКАРТ-Премиум В банке проходит акция. Можно бесплатно оформить карты Visa Electron и Белкарт премиум сроком на 2 года. Первоначальный взнос для карты Visa Electron составит 10 BYN/10 USD/10 EUR. Суммой можно пользовать сразу после пополнения карточки. Акция проходит до её отмены руководством банка. Технобанк,

Кобрендинговая карточка WebMoney Оформляется бесплатно при наличии начального/персонального аттестата (его стоимость 30 BYN)

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