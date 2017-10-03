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Джаред Лето сыграет скончавшегося основателя Playboy

04.10.2017 11:29 — Разное | Tut.by  
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Актер Джаред Лето исполнит роль основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера, скончавшегося в сентябре на 92-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.


Режиссером биографического фильма выступит Бретт Рэтнер («Час пик», «Семьянин», «Красный дракон») — давний друг Лето. Производством ленты займется кинокомпания RatPac Entertainment.

«Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефа, он сказал мне: „Я хочу сыграть его. Я хочу понять его“. И мне правда кажется, что Джареду удастся. Он один из величайших актеров нашего времени», — заявил кинематографист.

Ранее AFISHA.TUT.BY собрала десятку фотографий Хефа с подружками из знаменитого особняка Playboy, который стал символом бесшабашного веселья и праздника жизни. Основатель легендарного журнала Хью Хефнер любил повторять, что лучше иметь дело с несколькими подружками, чем с одной женой (впрочем, сам был трижды женат).

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на концерт Стинга в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 октября, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится с 29 сентября по 6 октября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Актер Джаред Лето исполнит роль основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера, скончавшегося в сентябре на 92-м году жизни.

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