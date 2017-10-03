Джаред Лето сыграет скончавшегося основателя Playboy

Актер Джаред Лето исполнит роль основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера, скончавшегося в сентябре на 92-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.





Режиссером биографического фильма выступит Бретт Рэтнер («Час пик», «Семьянин», «Красный дракон») — давний друг Лето. Производством ленты займется кинокомпания RatPac Entertainment.

«Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефа, он сказал мне: „Я хочу сыграть его. Я хочу понять его“. И мне правда кажется, что Джареду удастся. Он один из величайших актеров нашего времени», — заявил кинематографист.

Ранее AFISHA.TUT.BY собрала десятку фотографий Хефа с подружками из знаменитого особняка Playboy, который стал символом бесшабашного веселья и праздника жизни. Основатель легендарного журнала Хью Хефнер любил повторять, что лучше иметь дело с несколькими подружками, чем с одной женой (впрочем, сам был трижды женат).

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