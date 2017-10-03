|
Джаред Лето сыграет скончавшегося основателя Playboy
Актер Джаред Лето исполнит роль основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера, скончавшегося в сентябре на 92-м году жизни,
Режиссером биографического фильма выступит Бретт Рэтнер («Час пик», «Семьянин», «Красный дракон») — давний друг Лето. Производством ленты займется кинокомпания RatPac Entertainment.
«Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефа, он сказал мне: „Я хочу сыграть его. Я хочу понять его“. И мне правда кажется, что Джареду удастся. Он один из величайших актеров нашего времени», — заявил кинематографист.
Ранее AFISHA.TUT.BY
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер Джаред Лето исполнит роль основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера, скончавшегося в сентябре на 92-м году жизни.
|
Архив (Разное)
Комментарии