Samsung представила шлем смешанной реальности HMD Odyssey

Компании Samsung и Microsoft представили шлем смешанной реальности на платформе Windows Mixed Reality под названием HMD Odyssey. Об этом сообщает The Verge.





Samsung HMD Odyssey оснащается двумя 3,5-дюймовыми OLED-дисплеями (каждый разрешением 2880 на 1660 пикселей) и широким углом обзора в 110 градусов, встроенными наушниками от компании AKG, сдвоенным микрофоном, а также набором камер и датчиков для точного позиционирования пользователя в пространстве.

Кроме того, устройство позволяет «подогнать» расстояние между зрачками для получения более резкого изображения. Гарнитура HMD Odyssey также полностью совместима с контроллерами Microsoft.

Продажи устройства стартуют 6 ноября по цене в 499 долларов.

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