В Минске легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части, врезался в киоск «Белсоюзпечати» и сбил пешехода. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



Фото очевидца

Авария произошла 4 октября, около 11.10, на улице Чкалова. По словам очевидцев, пешеход получил серьезную травму ноги. Его доставили в больницу.

В МЧС факт аварии подтвердили. «Спасатели действительно выезжали по сообщению о ДТП на улицу Чкалова. Предварительно сообщалось, что в результате происшествия оказался заблокирован человек, однако это не подтвердилось — помощь по деблокировке не потребовалась», — сообщила AUTO.TUT.BY официальный представитель МГУ МЧС Ольга Мельченко.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.