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В Минске Peugeоt вылетел на остановку, врезался в киоск "Белсоюзпечати" и сбил пешехода
В Минске легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части, врезался в киоск «Белсоюзпечати» и сбил пешехода. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Авария произошла 4 октября, около 11.10, на улице Чкалова. По словам очевидцев, пешеход получил серьезную травму ноги. Его доставили в больницу.
В МЧС факт аварии подтвердили. «Спасатели действительно выезжали по сообщению о ДТП на улицу Чкалова. Предварительно сообщалось, что в результате происшествия оказался заблокирован человек, однако это не подтвердилось — помощь по деблокировке не потребовалась», — сообщила AUTO.TUT.BY официальный представитель
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
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Авария произошла 4 октября, около 11.10, на улице Чкалова.
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