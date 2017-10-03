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Россия нанесла удар по лидерам "Джебхат ан-Нусры"
04.10.2017 11:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Министерство обороны РФ накануне провело специальную операцию по ликвидации командования международной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" (запрещено в РФ), сообщили в ведомстве. В результате авиаудара было уничтожено командование боевиков.
"Вместе с многочисленной (около 50 человек) охраной также уничтожены 12 полевых командиров "Джебхат-ан-Нусры", в том числе ближайший помощник аль-Джуляни — начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи", — проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что главарь террористов Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения. Согласно данным Минобороны, террорист лишился руки и находится в критическом состоянии.
Конашенков добавил, что "для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35".
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Главарь запрещенной террористической группировки в результате удара ВКС РФ лишился руки. Российское министерство обороны опубликовало видео авиаударов.
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