Перестановка в Елисейском дворце: Бриджит Макрон нужно больше света

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Первая леди Франции Бриджит Макрон с переездом в Елисейский дворец избавилась от плотных портьер, чтобы в комнаты и кабинеты проникало больше света, сообщило издание Point de vue .

"Вид на сады стал более открытым", — рассказала супруга президента Франции.



© REUTERS/ Etienne Laurent/Pool После переезда первая леди Франции Бриджит Макрон избавилась от плотных портьер

Бриджит Макрон призналась, что они с супругом недолго раздумывали над тем, переезжать ли в Елисейский дворец. Это позволило супругам почти каждый вечер ужинать вместе, если только у президента нет важных дел.



© REUTERS/ Michel Euler/Pool Президентская чета Франции и пес Немо, которого взяли в Елисейский дворец из приюта

Она отметила, что именно семейный союз помогает им противостоять сложностям.



© REUTERS/ Yoan Valat/Pool Бриджит Макрон затеяла перестановку в Елисейском дворце

Первая леди Франции считает, что Елисейский дворец — это место работы и официальных приемов. С детьми и внуками пара главным образом видится за пределами резиденции президента.



© REUTERS/ Michel Euler/Pool На приеме в Елисейском дворце. После переезда супруги всегда ужинают вместе

Эммануэль Макрон женился на Бриджит десять лет назад, хотя знакомы они много лет — она была его учительницей в школе. Он усыновил ее троих детей от первого брака и в настоящее время формально является уже дедушкой — у него шесть внуков.