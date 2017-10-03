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Перестановка в Елисейском дворце: Бриджит Макрон нужно больше света
04.10.2017 11:32 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Первая леди Франции Бриджит Макрон с переездом в Елисейский дворец избавилась от плотных портьер, чтобы в комнаты и кабинеты проникало больше света, сообщило издание
"Вид на сады стал более открытым", — рассказала супруга президента Франции.
© REUTERS/ Etienne Laurent/Pool
После переезда первая леди Франции Бриджит Макрон избавилась от плотных портьер
Бриджит Макрон призналась, что они с супругом недолго раздумывали над тем, переезжать ли в Елисейский дворец. Это позволило супругам почти каждый вечер ужинать вместе, если только у президента нет важных дел.
© REUTERS/ Michel Euler/Pool
Президентская чета Франции и пес Немо, которого взяли в Елисейский дворец из приюта
Она отметила, что именно семейный союз помогает им противостоять сложностям.
© REUTERS/ Yoan Valat/Pool
Бриджит Макрон затеяла перестановку в Елисейском дворце
Первая леди Франции считает, что Елисейский дворец — это место работы и официальных приемов. С детьми и внуками пара главным образом видится за пределами резиденции президента.
© REUTERS/ Michel Euler/Pool
На приеме в Елисейском дворце. После переезда супруги всегда ужинают вместе
Эммануэль Макрон женился на Бриджит десять лет назад, хотя знакомы они много лет — она была его учительницей в школе. Он усыновил ее троих детей от первого брака и в настоящее время формально является уже дедушкой — у него шесть внуков.
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Первая леди Франции быстро согласилась жить в Елисейском дворце – это позволяет ей чаще видеться с мужем.
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