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Зайнетдинов: учение "Боевое братство-2017" носит открытый характер
04.10.2017 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Старт совместному оперативно-стратегическому учению ОДКБ "Боевое братство-2017" был дан накануне, 3 октября, в Южном военном округе Российской Федерации. Учение пройдет на территории России, Армении, Казахстана и Таджикистана до 20 ноября.
© Фото: пресс-служба ОДКБ
"Впервые все учения пройдут на общем военно-политическом фоне в рамках единого замысла. Планируется отработать организацию и ведения разведки, проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности, подготовки и ведения операции по поддержанию мира коллективными миротворческими силами ОДКБ в одном из регионов коллективной безопасности", — рассказал Зайнетдинов в эфире
В учениях примут участие подразделения вооруженных сил и полиции Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана, личный состав формирований сил специального назначения стран — членов ОДКБ, национальной гвардии Казахстана и Росгвардии Российской Федерации, а также подразделения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Комментарий пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов рассказал Sputnik об основных задачах совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2017".
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