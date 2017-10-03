Старт совместному оперативно-стратегическому учению ОДКБ "Боевое братство-2017" был дан накануне, 3 октября, в Южном военном округе Российской Федерации. Учение пройдет на территории России, Армении, Казахстана и Таджикистана до 20 ноября.

"Впервые все учения пройдут на общем военно-политическом фоне в рамках единого замысла. Планируется отработать организацию и ведения разведки, проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности, подготовки и ведения операции по поддержанию мира коллективными миротворческими силами ОДКБ в одном из регионов коллективной безопасности", — рассказал Зайнетдинов в эфире радио Sputnik .

В учениях примут участие подразделения вооруженных сил и полиции Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана, личный состав формирований сил специального назначения стран — членов ОДКБ, национальной гвардии Казахстана и Росгвардии Российской Федерации, а также подразделения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Комментарий пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова слушайте на радио Sputnik Беларусь.