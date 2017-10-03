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Танк для города. Американская Rezvani представила 500-сильный бронированный внедорожник

04.10.2017 11:42 — Разное | Tut.by  
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Небольшая компания Rezvani из Калифорнии, которой всего три года от роду, объявила о выходе во внедорожный сегмент — компанию суперкару Beast, первой модели фирмы Ферриса Резвани, составит рамный «проходимец». Внедорожник называется просто Tank.


Автором внешности «Танка», который в компании относят к доселе неведомым Tactical Urban Vehicle, является азербайджанский дизайнер Самир Садихов. Какая платформа легла в основу Tank, в Rezvani не обмолвились — известно, что у автомобиля рамная конструкция, подключаемый полный привод и, как видно по снимкам, большой дорожный просвет.


Под капотом Tank скрывается 6,4-литровый V8, развивающий 500 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента. Из прочих особенностей — усиленная подвеска, внедорожные шины, лебедка в переднем бампере и открывающиеся против хода движения задние двери. На заказ для пятиместного внедорожника предлагаются прибор ночного видения, пуленепробиваемые стекла и наружные кузовные панели из кевлара (обеспечивают уровень защиты B6).


Отделанный кожей и замшей салон не обделен комфортом, среди опций есть мультимедиа-система с 9,2-дюймовым экраном.


Собирать Tank будут только по заказам. Причем для этого необходимо внести предоплату в тысячу долларов, базовая стоимость составляет 178 500 долларов. Первым покупателям внедорожник Rezvani должны передать до конца текущего года. В 2018 году фирма обещает выпустить еще более мощную модификацию своего «Танка».

 
 
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Устрашающий бронированный внедорожник Rezvani Tank оснащается двигателем мощностью 500 "лошадей". Салон отделан замшей и кожей, а в писке опций есть лебедка и прибор...

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