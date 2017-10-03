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Биг-Бэнд ВВС к Новому году в Минске выступит с концертом
В декабре на сцене концертного зала «Минск» выступят — Николай Федоренко, группа «Чаровнiцы», группа Litesound, Анастасия Жабко, Дмитрий Шампанов и Екатерина Чигирь.
В концерте прозвучат популярные рождественские и новогодние шедевры мировой инструментальной музыки в классическом звучании и современной обработке.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Праздничный концерт, посвященный наступающему Рождеству и Новому Году, состоится 19 декабря в КЗ "Минск".
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