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Биг-Бэнд ВВС к Новому году в Минске выступит с концертом

04.10.2017 11:54 — Разное | Tut.by  
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Праздничный концерт, посвященный наступающему Рождеству и Новому году, состоится 19 декабря в КЗ «Минск». В выступлении примут участие известные исполнители в сопровождении «Биг Бэнда» и «Эстрадно симфонического оркестра ВВС РБ» под управлением Дмитрия Наумовича.


В декабре на сцене концертного зала «Минск» выступят — Николай Федоренко, группа «Чаровнiцы», группа Litesound, Анастасия Жабко, Дмитрий Шампанов и Екатерина Чигирь.

В концерте прозвучат популярные рождественские и новогодние шедевры мировой инструментальной музыки в классическом звучании и современной обработке.

Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Место проведения: КЗ «Минск»

Дата, время: 19 декабря, 19.00

Билеты: 10 — 30 рублей

Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на концерт Стинга в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 октября, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится с 29 сентября по 6 октября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Праздничный концерт, посвященный наступающему Рождеству и Новому Году, состоится 19 декабря в КЗ "Минск".

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