Биг-Бэнд ВВС к Новому году в Минске выступит с концертом

Праздничный концерт , посвященный наступающему Рождеству и Новому году, состоится 19 декабря в КЗ «Минск» . В выступлении примут участие известные исполнители в сопровождении «Биг Бэнда» и «Эстрадно симфонического оркестра ВВС РБ» под управлением Дмитрия Наумовича.





В декабре на сцене концертного зала «Минск» выступят — Николай Федоренко, группа «Чаровнiцы», группа Litesound, Анастасия Жабко, Дмитрий Шампанов и Екатерина Чигирь.

В концерте прозвучат популярные рождественские и новогодние шедевры мировой инструментальной музыки в классическом звучании и современной обработке.

Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Место проведения: КЗ «Минск» Дата, время: 19 декабря, 19.00 Билеты: 10 — 30 рублей Купить билет

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на концерт Стинга в Минске . Мероприятие состоится на сцене « Минск-Арены » 8 октября, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится с 29 сентября по 6 октября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».