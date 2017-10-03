Тарифы на электрическую энергию с 1 сентября выросли в среднем на 8%, сообщил заместитель гендиректора «Белэнерго» Сергей Шебеко во время пряямой телефонной линии в редакции «Сельской газеты». «Платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой квартире, в отопительный период возрастут примерно в пределах 6 рублей на все коммунальные услуги», — сообщил специалист. FINANCE.TUT.BY собрал самые интересные вопросы и ответы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О возмещении полной стоимости ЖКУ

— У нас государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую от источников ГПО «Белэнерго». Министерство антимонопольного регулирования и торговли делает это для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Совет Министров — для населения. За 2016 год уровень возмещения населением затрат на оказание услуг по электроснабжению составил 83,2%, по теплоснабжению — 17,5. За январь-июнь этого года по электроснабжению 81,3%, по теплоснабжению — 20,7%.

Куда обращаться за льготами?

— С 1 октября 2016 года внедрена система безналичных жилищных субсидий. Рассчитывать на поддержку могут семьи, где оплата жилищно-коммунальных услуг превышает установленный процент от среднемесячного совокупного дохода. Для горожан это расходы более 20% в совокупном доходе, а для сельской местности — 15%.

Субсидии предоставляются по выявительному и заявительному принципу. В первом случае поддержкой пользуются социально незащищенные слои населения — пенсионеры, инвалиды. Что касается заявительного принципа, то все домохозяйства, которые считают, что им положена субсидия, в том числе и вы, могут обратиться с заявлением в службу субсидирования (сельсовет, расчетно-справочный центр по месту жительства). Субсидия предоставляется ежемесячно в безналичной форме, ее размер указывается в извещении.

Сколько белорусов не превышают лимиты?

— По итогам 2016 года 81,2% абонентов не превысили «социальные» объемы. Это 85,6% граждан, проживающих в жилых домах или квартирах с электроплитами, 77 — с газовыми и 95% в домах (квартирах), где отсутствует централизованное газоснабжение, горячая вода и электроплиты. За январь-июль 2017-го 81,9% абонентов, на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты, не превысили «социальные» объемы потребления электрической энергии.

Есть подозрение, что счетчик мотает лишние киловатты. Как быть?

— Сдайте на внеплановую проверку, напишите заявление в ближайший филиал энергоснабжающей организации. Если впоследствии при экспертизе, которую проводит БелГИМ, выяснится, что прибор точен, то за внеплановую проверку придется заплатить вам. Если ваши опасения подтвердятся, энергоснабжающая организация возьмет расходы на себя. По опыту знаю, что индукционный счетчик после восьми лет эксплуатации уходит в большую погрешность. Но изменение количества потребляемой электроэнергии в пределах 5−7% — восстановленные метрологические характеристики прибора учета.

Про электронные счетчики: «Их можно взять в рассрочку»

— Абоненты с электронными приборами учета, а такие установлены у 30% абонентов и в основном в новых многоквартирных домах. Но энергоснабжающие организации готовы их сами установить. Стоят не так уж дорого — цена на электронный однофазный прибор упала со 100 до 60−70 рублей. Их можно взять в рассрочку.

Электронный прибор дает больше возможностей потребителю, так как расширяет меню тарифов. В ближайшие восемь лет полностью заменим механические приборы и перейдем на электронный учет. Сможем дистанционно проверять расход киловатт-часов, не нужны будут контролеры. Приборы учета по системе GSM передадут показания, их сверят с оплаченным электричеством. Есть несколько вариантов, как это произойдет. Или машина будет ехать по деревне, опрашивать счетчики дистанционно, или информация от них поступит на подстанцию, а затем — в общую информационную систему.

«Сейчас потребители считают каждую копейку»

— Оплата по системе тарифов в зависимости от объемов потребления существенно не повлияла на семейный доход, ведь большинство оплачивает электроэнергию по субсидируемым тарифам. Раньше доля затрат на оплату электроэнергии в семейном бюджете не была существенной, у семей не было экономического стимула переходить на тарифы, дифференцированные по времени суток, и менять привычки по энергопотреблению. Сейчас потребители начинают задумываться над тем, как им сэкономить, и считают каждую копейку.