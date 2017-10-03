На экс-директора могилевской школы завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении директора могилевской школы, который начислил незаконные премии на сумму порядка 9 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Могилевской области.

По информации ведомства, экс-директор давал указание главному бухгалтеру незаконно начислять премии отдельным сотрудникам и должностным лицам.

Такие действия привели к необоснованной растрате бюджетных средств размером 18 тысяч белорусских рублей.

Предварительное расследование по делу будет проводиться управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области, подытожили в Генпрокуратуре.