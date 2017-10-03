ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На экс-директора могилевской школы завели уголовное дело

04.10.2017 12:10 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Уголовное дело возбуждено в отношении директора могилевской школы, который начислил незаконные премии на сумму порядка 9 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Могилевской области.

По информации ведомства, экс-директор давал указание главному бухгалтеру незаконно начислять премии отдельным сотрудникам и должностным лицам.

Такие действия привели к необоснованной растрате бюджетных средств размером 18 тысяч белорусских рублей.

Предварительное расследование по делу будет проводиться управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области, подытожили в Генпрокуратуре.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено в отношении директора могилевской школы, который начислил незаконные премии на сумму порядка 9 тысяч долларов. Об этом сообщили в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Биг-Бэнд ВВС к Новому году в Минске выступит с концертом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика