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Экс-директор школы в Могилеве попался на "лишних" премиях
04.10.2017 13:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело по статье "Превышение власти или служебных полномочий" (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь) в отношении бывшего директора одной из школ области. В нарушение законодательства
"Подписывая соответствующие приказы о премировании, директор умышленно игнорировал факт наличия аналогичных приказов за тот же период времени, по которым работники школы уже были премированы. Противоправные действия бывшего директора повлекли тяжкие последствия в виде необоснованного расходования бюджетных средств", — сообщила Шумейко.
Общая сумма ущерба составила 18441 рубль. Материалы для предварительного расследования по делу переданы в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области.
Комментарий старшего помощника прокурора Могилевской области Елены Шумейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Старший помощник прокурора Могилевской области по правовому обеспечению, информации и общественным связям Елена Шумейко рассказала радио Sputnik Беларусь...
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