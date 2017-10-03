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Экс-директор школы в Могилеве попался на "лишних" премиях

04.10.2017 13:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело по статье "Превышение власти или служебных полномочий" (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь) в отношении бывшего директора одной из школ области. В нарушение законодательства он давал приказы бухгалтеру начислять необоснованные премии ограниченному кругу должностных лиц и работников школы.

"Подписывая соответствующие приказы о премировании, директор умышленно игнорировал факт наличия аналогичных приказов за тот же период времени, по которым работники школы уже были премированы. Противоправные действия бывшего директора повлекли тяжкие последствия в виде необоснованного расходования бюджетных средств", — сообщила Шумейко.

Общая сумма ущерба составила 18441 рубль. Материалы для предварительного расследования по делу переданы в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области.

Комментарий старшего помощника прокурора Могилевской области Елены Шумейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 24
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Старший помощник прокурора Могилевской области по правовому обеспечению, информации и общественным связям Елена Шумейко рассказала радио Sputnik Беларусь...

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