Кредитный бум в Беларуси набирает темпы

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По данным Национального банка, в августе 2017 года задолженность по кредитам, выданным коммерческими банками экономике в белорусских рублях, выросла на 2,9% (478,2 млн руб.) по сравнению с июлем и достигла 17 160 млн руб.

Это максимальный прирост данной задолженности в текущем году, пишет select.by.

В то же время, задолженность по кредитам, выданным банками в иностранной валюте, снизилась на 0,7% (68,4 млн долларов) и составила 10 214,8 млн долларов.

Основной вклад в прирост задолженности в национальной валюте внесли физические лица, долг которых в белорусских рублях увеличился на 2,8% (219,2 млн руб.) — до 8 027,6 млн руб.

В свою очередь, основной прирост задолженности населения обеспечила задолженность по потребительским кредитам в белорусских рублях, увеличившаяся в августе по сравнению с июлем на 7,3% (165,2 млн руб.) — до 2 428,9 млн руб. А задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях увеличилась на 1% (54 млн руб.) и достигла 5 598,7 млн руб.

Задолженность частного сектора экономики в белорусских рублях увеличилась за август на 3,2% (129,7 млн руб.) и достигла 4 227,1 млн руб. Но данная задолженность в иностранной валюте снизилась на 1,2% (48,5 млн долларов) — до 4 044,9 млн долларов.

Государственные коммерческие предприятия, на долю которых приходится основная часть валютной задолженности, в августе снизили ее всего на 0,2% (12,8 млн долларов) — до 5 534,1 млн долларов. А их задолженность по кредитам в белорусских рублях выросла на 2,6% (22,2 млн руб.) и достигла 4 754,5 млн руб.

Небанковские кредитно-финансовые организации в августе увеличили свою кредитную задолженность перед коммерческими банками в наибольшей степени (в относительном выражении): на 4,9% (7,1 млн руб) — до 150,7 млн руб. Их задолженность в иностранной валюте сократилась 1% (6 млн долларов) и составила 606,9 млн долларов.

Несмотря на внушительный рост задолженности по кредитам экономике в национальной валюте, просроченная и пролонгированная задолженность по таким кредитам в августе не увеличилась, а сократилась по сравнению с июлем на 18,5% (62,8 млн руб) и оставила всего 277,3 млн руб. По-видимому, расплатились сельскохозяйственные предприятия.

Просроченная и пролонгированная задолженность по кредитам в иностранной валюте снизилась в рублевом выражении на 2,4% (37,8 млн.руб.) и составила 1 513,5 млн рублей.

