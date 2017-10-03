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Как продвигается строительство квартала «Пирс»?

04.10.2017 13:02 — Разное | БДГ  
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Первая информация о проекте «Пирс» появилась только в июне. Еще совсем недавно территории уникального для Беларуси жилого квартала велись подготовительные работы и закладывались фундаменты будущих строений, а сегодня будущие урбан-виллы уже выросли над землей на целый этаж!

Мы решили проследить за ходом строительства и проверить, правда ли то, что говорят о его качестве и скорости.

Вокруг шумит сосновый лес, а на строительной площадке кипит совсем иная жизнь: специалисты польской строительной компании TRASKO-INWEST Sp.z.o.o. активно возводят под Минском уголок по-настоящему европейского города, каким и должен стать в ближайшем будущем квартал «Пирс».

Отличительные черты можно заметить уже на данном этапе: стройплощадка больше напоминает операционную, чем привычный многим хаос. Не столько чистотой (хотя и это невозможно не заметить), сколько отточенностью и слаженностью всех действий.

А еще — применяемыми в строительстве технологиями: опалубочная система PERI (Германия), используемая при строительстве урбан-вилл в квартале «Пирс», — лучшее из существующих в Европе решений для монолитно-каркасного строительства, как с точки зрения качества поверхности стен, так и с точки зрения сроков. Что вполне убедительно доказывают темпы, с которыми растут первые объекты «Пирса».

"Уже в декабре этого года первые три урбан-виллы квартала «Пирс» будут возведены под крышу, и сразу после этого мы приступим к их отделке. Одновременно начнется строительство следующей очереди урбан-вилл, а также таун-хаусов и коттеджей", — делится планами руководитель департамента маркетинга компании «А-100 Девелопмент» Екатерина Лапушинская.

Уже в следующем году урбан-виллы первой очереди строительства будут готовы принять своих жителей. А строительство последней из одиннадцати урбан-вилл квартала «Пирс» планируется завершить в конце третьего квартала 2018 года.

 
 
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Первая информация о проекте «Пирс» появилась только в июне.

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