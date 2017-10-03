Нобелевскую премию по химии присудили за криоэлектронную микроскопию

Третья Нобелевская премия этого года — по химии. Лауреатов престижной награды объявили в Шведской королевской академии наук.





Премию получат уроженец Германии, живущий в США, Иоахим Франк, швейцарец Жак Дубочет и британец Ричард Хендерсон. Награду вручат «за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры высокомолекулярных биомолекул в растворе».

«Этот метод переместил биохимию в новую эру, — говорится в пресс-релизе нобелевского комитета. — Картинка — это ключ к пониманию. Научные прорывы часто основываются на успешной визуализации объектов, невидимых для человеческого глаза».

Раньше проблемой было то, что молекулы живых организмов не получалось увидеть в микроскоп. Электронные микроскопы долгое время считались пригодными только для изображения мертвого вещества, так как мощный электронный пучок разрушал биологический материал.

«Криоэлектронная микроскопия изменила все. Теперь исследователи могут заморозить биомолекулы в движении и визуализировать процессы, которых они никогда не видели ранее. Это крайне важно как для базового понимания химии жизни, так и для развития фармацевтических препаратов».

Иоахим Франк в 1975 — 1986 годах разработал метод обработки изображений, который позволил превращать размытые двумерные изобрачения в отчетливую трехмерную структуру.

Жак Дубочет в 1984 году смог охладить воду настолько быстро, что она затвердевала вокруг биологического образца в жидкой форме и позволяла биомолекулам сохранять свою естественную форму.

А Ричард Хендерсон в 1990 году первым использовал электронный микроскоп для получения трехмерного изображения белка.

Напомним, вчера объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали американские ученые Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн. Именно они внесли решающий вклад в обнаружение гравитационных волн — «ряби» ткани пространства-времени. Зарегистрировать их получилось с помощью детектора LIGO как результат столкновения двух гигантских черных дыр.

Премию по физиологии и медицине в этом году получат американские генетики Джеффри C. Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Эти ученые открыли клеточную природу «биологических часов», благодаря которым организм чувствует, когда пора уснуть, а когда — проснуться.

Нобелевская неделя продолжается: 4 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию по литературе, 6 октября объявят лауреатов премии мира, а 9 октября — по экономике.

Нобелевский фонд в 2017 году увеличил размеры премий, выплачиваемых лауреатам, — впервые с 2001 года. Денежное вознаграждение лауреатов теперь составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов США).