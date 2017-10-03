Офицеров-Бельский: в мире нет единого решения о самоопределении нации

Король Испании Фелипе VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны. Как ранее сообщал Sputnik, референдум о независимости, который не признает официальный Мадрид, еще до проведения был заморожен Конституционным судом Испании.



© REUTERS/ Yves Herman Король Испании обвинил власти Каталонии в попытке расколоть страну

Эксперт-международник, доцент Национального исследовательского Университета "Высшая школа экономики" РФ Дмитрий Офицеров-Бельский прокомментировал в эфире радио Sputnik возможное развитие ситуации в ближайшей перспективе.

"На самом деле, не существует какого-либо одного решения для всех вопросов, касающихся права нации на самоопределение. Поскольку есть и другое правило, которое предполагает, что послевоенные границы в Европе должны быть неприкосновенны. И четкого понимания, имеет ли право нация путем референдума объявлять суверенитет, в принципе не существует. В прежние времена, в 50-60е годы, право нации на самоопределение стало преобладать над принципом территориальной целостности, и тогда это было связано с процессом деколонизации который создал очень много прецедентов на этот счет", — рассказал Офицеров-Бельский.

Комментарий эксперта-международника, доцента Национального исследовательского Университета "Высшая школа экономики" РФ Дмитрия Офицерова-Бельского слушайте на радио Sputnik Беларусь.