ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске перед стартом отопительного сезона подняли цены на дрова, уголь и брикет

04.10.2017 13:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске повысили фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения. Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 14 сентября № 3135 «О розничных ценах на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения», которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Стоимость тонны каменного угля всех марок выросла до 34,21 рубля за тонну (раньше было 31,10 рубля), топливного брикета на основе торфа — до 16,03 рубля за тонну (раньше — 14,57 рубля), дров смешанных пород — до 5,12 рубля за плотный кубический метр (раньше — 4,65 рубля).

В последний раз фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения в Минске повышали в ноябре прошлого года.

Напомним, Мингорисполком рассматривает вопрос включения отопления в объектах первой категории, куда входят школы и детские сады. Это может произойти уже на текущей неделе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость тонны каменного угля выросла до 34,21 рубля за тонну, топливного брикета - до 16,03 рубля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-директор школы в Могилеве попался на "лишних" премиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика