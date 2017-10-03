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В Минске перед стартом отопительного сезона подняли цены на дрова, уголь и брикет
В Минске повысили фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения. Это предусмотрено
Стоимость тонны каменного угля всех марок выросла до 34,21 рубля за тонну (раньше было 31,10 рубля), топливного брикета на основе торфа — до 16,03 рубля за тонну (раньше — 14,57 рубля), дров смешанных пород — до 5,12 рубля за плотный кубический метр (раньше — 4,65 рубля).
В последний раз фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения в Минске повышали в ноябре прошлого года.
Напомним, Мингорисполком
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Стоимость тонны каменного угля выросла до 34,21 рубля за тонну, топливного брикета - до 16,03 рубля.
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