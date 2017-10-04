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В Польше ищут неизвестного мальчика и допускают связь с пропажей Мархалюка
В Польше ищут неизвестного мальчика, который ехал, спрятавшись в фуре, в город Седльце, а потом сбежал. Есть вероятность, что это Максим Мархалюк.
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По информации сайта, в полицию обратился водитель фуры с сообщением о том, что в 20-х числах сентября на стоянке в Любартовском повете в спальный отсек машины забрался мальчик примерно 10 лет в темной одежде. Там он спрятался, накрывшись одеялом.
Обнаружив мальчика, дальнобойщик пытался с ним поговорить, но тот молчал. Водитель припарковал фуру в местечке Бялки, чтобы связаться с полицией, в это время мальчик убежал. Мужчина сообщил о ситуации через интернет.
От города Седльце до польско-белорусской границы сто километров. Местные полицейские в курсе инцидента с пропажей Максима Мархалюка, и предполагают, что оба случая могут быть связаны между собой.
Максим Мархалюк
Следственный комитет ранее
28 сентября
Поиски пропавшего 16 сентября Максима Мархалюка с 29 сентября начали вести
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В Польше ищут неизвестного мальчика, который ехал, спрятавшись в фуре, в город Седльце, а потом сбежал. Есть вероятность, что это Максим Мархалюк.
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