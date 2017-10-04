В Польше ищут неизвестного мальчика и допускают связь с пропажей Мархалюка

В Польше ищут неизвестного мальчика, который ехал, спрятавшись в фуре, в город Седльце, а потом сбежал. Есть вероятность, что это Максим Мархалюк.

Об этом пишет TUT.BY , ссылаясь на польский сайт podlasie24.pl .

По информации сайта, в полицию обратился водитель фуры с сообщением о том, что в 20-х числах сентября на стоянке в Любартовском повете в спальный отсек машины забрался мальчик примерно 10 лет в темной одежде. Там он спрятался, накрывшись одеялом.

Обнаружив мальчика, дальнобойщик пытался с ним поговорить, но тот молчал. Водитель припарковал фуру в местечке Бялки, чтобы связаться с полицией, в это время мальчик убежал. Мужчина сообщил о ситуации через интернет.

От города Седльце до польско-белорусской границы сто километров. Местные полицейские в курсе инцидента с пропажей Максима Мархалюка, и предполагают, что оба случая могут быть связаны между собой.

Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером в субботу, 16 сентября. Никаких следов мальчика, кроме брошенного велосипеда, в результате поиска найдено не было.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о факту исчезновения в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка.

28 сентября была обследована обширная территория возле агрогородка Новый Двор, где живет мальчик и его семья.