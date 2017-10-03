ФСБ: у Исламского государства появились новые цели

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Боевики ИГ (международной террористической организации, запрещенной в ряде стран) ищут новые цели для атак за пределами Ближнего Востока, заявил в среду директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Минобороны РФ: боевики ИГ не захватывали в плен российских военных

Такое заявление Бортников сделал в Краснодаре на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ.

На двухдневном совещании обсуждаются актуальные вопросы совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ. Речь идет в том числе об изменении законодательства и повышении эффективности деятельности субъектов антитеррористической системы.

Терроризм расползается

После поражения в Сирии и Ираке исламские террористы пытаются создать очаги напряженности за пределами за пределами Ближнего Востока, заявил Бортников.

Благодаря действиям сирийских войск и ВКС России, а также в результате операций коалиционных сил в Ираке группировки боевиков потеряли контроль над большими территориями и рядом нефтеносных районов.

"Совокупность указанных факторов и осознание угрозы полного уничтожения в зонах прежнего доминирования вынудили главарей МТО (международных террористических организаций – Sputnik) изменить стратегию дальнейших действий", – заявил директор ФСБ.

География терактов стала ощутимо шире. Нападения случались и России, Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии и других странах, количество жертв терактов исчисляется сотнями.

По мнению Бортникова, террористы бросили вызов всему цивилизованному человечеству, стремятся продемонстрировать своим сторонникам и спонсорам "живучесть и способность к дальнейшим активным действиям".

"В настоящее время главари МТО перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства. Боевики целенаправленно "расползаются" за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов", – заметил Бортников.

Особую озабоченность спецслужб ряда государств вызывает распространение так называемого "автономного джихада". Речь идет о ситуации, когда террористы наносят точечные удары в местах своего проживания.



© REUTERS/ Hannah McKay ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Лондоне

"Опасной тенденцией, вызывающей озабоченность у спецслужб, стало широкое распространение так называемого "автономного джихада". Одним из его новых элементов являются призывы бандглаварей к своим приверженцам во многих государствах не выезжать в Сирию и Ирак, а оставаться в местах проживания для нанесения точечных ударов и проведения показательных терактов против мирного населения", – пояснил Бортников.

Растет число пропагандистских сайтов МТО

Количество пропагандистских сайтов МТО в интернете превысило десять тысяч – такую цифру озвучил Бортников во время совещания.

"Практически все международные террористические организации ведут свою пропаганду в глобальной сети", – заметил глава ФСБ.

Глава ФСБ рассказал, что террористы создают в соцсетях закрытые группы, где ведут психологическую обработку и вовлекают сторонников в незаконную деятельность, собирают деньги, учат, как организовывать диверсионно-террористические акты и вести боевые действия против спецслужб.

Открывая совещание, Бортников также поблагодарил иностранных партнеров, которые принимают активное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и помогают в предотвращении терактов на территории России.

По его словам, особенно плодотворно в 2017 году развивалось взаимодействие со спецслужбами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Индии, Египта, Южной Кореи, Чехии, Австрии и Сербии.

В XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России участвуют представители 116 делегаций из 74 государств, а также международных организаций и межгосударственных органов – ООН, Европейского Союза, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.