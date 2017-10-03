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Проверка СК: как 89-летний пенсионер оказался в жатке комбайна?
04.10.2017 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Столбцовским районным отделом СК проводится доследственная проверка по факту
© Фото: МЧС Беларуси
Несчастный случай произошел 3 октября в Столбцовском районе, сообщила представитель СК.
"В процессе уборки кукурузы на колхозном поле в жатку кормоуборочного комбайна попал местный житель 1928 года рождения. Механизатор, как только увидел, остановился и выключил жатку, но, к сожалению, мужчина уже был серьезно травмирован", — сообщила Белоног.
Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение районной больницы. Установлено, что пострадавший пенсионер плохо слышал, но его слуховой аппарат находился у него в кармане.
В ходе осмотра места происшествия изъят велосипед, на котором мужчина приехал на поле из соседней деревни. Кроме того, изъята сумка с кукурузой.
"В рамках проверки выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, берутся объяснения у работников и очевидцев происшествия", — добавила Белоног.
Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала радио Sputnik Беларусь подробности трагического инцидента в Столбцовском районе: во...
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