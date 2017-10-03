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Исследование: обзорность кроссоверов хуже, чем у других машин

04.10.2017 15:12 — Разное | Tut.by  
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Швейцарский автомобильный клуб Touring Club Suisse проверил обзорность кроссоверов и внедорожников. Проведенные тесты показали, что по этому параметру они далеки от идеала — обзорность у большинства машин хуже, чем у седанов и компактных хэтчбеков, пишет motor.ru.

В тестировании приняли участие 69 моделей кроссоверов, произведенных в период с 2012 по 2017 год. Для каждой из них замерили расстояние, как спереди, так и сзади, с которого водитель будет видеть 50-сантиметровый конус.


В ходе исследования специалисты TCS замеряли расстояние от глаз водителя до конуса, установленного перед машиной или позади нее

В тройку лидеров по обзорности спереди вошли: Suzuki SX4 (3,15 метра), Opel Mokka (3,42 метра) и SsangYong Tivoli (3,46 метра). Аутсайдерами стали Lexus NX (3,6 метра), Mercedes-Benz GLC (3,7 метра), Peugeot 3008 (5,1 метра). Худшим по обзорности сзади с результатом 16,01 метра стала Honda CR-V. Лучшим — Suzuki SX4 (8,14 метра).

По результатам тестировании всех классов автомобилей абсолютными лидерами по обзорности стали Opel Adam (2,66 метра), Renault Twingo (2,80 метра) и Smart Forwto (2,83 метра). Худшими — Volvo V90 (5,64 метра), Peugeot 5008 (5,10 метра) и Lexus NX (4,6 метра). При этом самую худшую обзорность сзади — 20 метров — показал Jaguar XE.

 
 
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В тестировании приняли участие 69 моделей кроссоверов, произведенных в период с 2012 по 2017 год.

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