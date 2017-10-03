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В человеческом мозге нашли не известную раньше систему

04.10.2017 15:37 — Разное | Tut.by  
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Даже в 2017 году возможны открытия в области анатомии человека. Американские исследователи установили, что «отходы» из головного мозга удаляются через систему лимфатических сосудов. Научная работа об этом опубликована в журнале eLife, кратко об открытии сообщает издание ScienceAlert.


Изображение: Reich Lab, NIH / NINDS

Лимфатическая система работает, как биологическая «канализация», забирая из тканей «отходы» — продукты метаболизма. Также она обеспечивает доступ иммунных клеток к тканям.

Долгое время считалось, что мозг исключен из этой системы. Еще в 1816 году итальянский анатом Паоло Масканьи увидел лимфатические сосуды в мозге трупов, которые он препарировал. Однако после никто не мог повторить его наблюдение.

В 2015 году лимфатическую систему обнаружили в мозге мышей. Нейрофизиолог Даниэл Рейх из Национального института здравоохранения в США решил попытаться найти эту систему и в человеческом мозге.

Пяти здоровым добровольцам ввели вещество под названием гадобутрол. Это контрастный реагент, который используют при магнитно-резонансной визуализации. Приборы настроили так, чтобы на изображение не попадали кровеносные сосуды. В итоге исследователи увидели разветвленную систему каналов.

«Я был очень удивлен. В медицинской школе нас учили, что мозг не имеет лимфатической системы», — рассказал автор исследования Даниэл Рейх. Теперь исследователи планируют подробнее изучить дренажную систему, чтобы узнать как сбои в ее работе могут повлиять на здоровье.

Ранее исследования на мышах показали, что самая интенсивная циркуляция в этой системе происходит во время сна. Тогда исследователи сделали вывод, что главная функция мозга в процессе сна — вымывание вредных веществ и токсинов, которые накопились во время бодрствования.

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Долгое время считалось, что мозг исключен из этой системы

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