Весь год белорусский рубль ведет себя довольно стабильно, несмотря на незначительные колебания в курсах. FINANCE.TUT.BY расспросил экспертов о том, сколько будет стоить белорусский рубль в конце 2017 года и стоит ли нам ждать неприятных валютных «сюрпризов» под Новый год.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Рост евро и ослабление доллара

— С точки зрения внутренних факторов рисков для белорусского рубля на ближайшие месяцы не просматривается. Главным негативным обстоятельством для валютного рынка является высокий уровень валютного госдолга. Из-за этого потребность государства в валюте достаточно велика, однако в 2017 году правительство осуществило валютных займов более, чем на 3 миллиарда долларов, так что вопрос обслуживания долгов на ближайшее время решен, — говорит финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова.

С начала года белорусский рубль ослаб к валютной корзине примерно на 5%. Главная причина — постепенный рост курса российского рубля. Эксперт считает, что эта тенденция продолжится: благодаря ей «удается достигать позитивных результатов в сфере внешней торговли». Поэтому к концу года белорусский рубль может потерять еще несколько процентов к корзине. По прогнозам Жанны Кулаковой, курс российского рубля к концу года может приблизиться к отметке 3,5 (за 100 российских рублей). Сегодня курс российского рубля — 3,401.

— А вот курсы доллара и евро будут зависеть от внешних обстоятельств. В этом году на международной арене четко прослеживается тенденция к росту евро и ослаблению доллара. В среднесрочной перспективе она, скорее всего, продолжится, но евро уже и так достиг довольно высоких уровней, и я думаю, что для дальнейшего роста ему потребуется важный стимул. Таким стимулом может стать постепенный переход Европейского Центробанка к ужесточению монетарной политики. Это вполне может произойти в обозримой перспективе. До конца года нас почти наверняка ждет повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и решение ЕЦБ о дальнейшей судьбе программы количественного смягчения экономики. В зависимости от мер американского и европейского регуляторов, а также от тенденций, которые будут наблюдаться на валютном рынке России, я прогнозирую курс доллара на уровне 1,9−2,05 рубля и курс евро на уровне 2,2−2,4 рубля к концу 2017 года, — делится своим видением будущего национальной валюты Жанна Кулакова.

«На курс рубля влияет даже инфляция в США»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб также говорит, что судьба белорусского рубля почти полностью зависит от внешних факторов, точно предсказать которые сегодня довольно сложно.

— Если окинуть взглядом то, что произошло, можно увидеть, что евро по отношению к рублю вырос на 13% к началу года, а доллар подешевел на 1%, российский рубль вырос на 4%. Основные валюты вели себя абсолютно по-разному. Разгадка в том, что с начала года евро сильно подорожал к доллару на мировых рынках. Получается, что курс рубля в большей степени зависит от поведения главных валют на внешних рынках, а не внутренними экономическими процессами.

То, как будет вести себя доллара и евро, прежде всего зависит от решений ФРС и ЕЦБ, отмечает Вадим Иосуб. Например, в США уже практически решен вопрос с безработицей, но приближения к запланированному уровню инфляции в 2% не происходит. Как объясняет аналитик, именно этот показатель мешает ФРС поднимать процентную ставку, поэтому доллар существенно сдал к евро.

— Исходя из последнего заседания ФРС, можно предположить, что в декабре регулятор может поднять процентную ставку, но точно сказать об этом мы пока не можем. Вы видите, как далеко мы зашли: без анализа инфляции в США тяжело ответить на вопрос, сколько будет стоить доллар. Кроме этого, курс рубля зависит от экономических процессов в Европе, цен на нефть и других факторов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Аналитик отмечает, что в конце 2016 года Нацбанк Беларуси давал неофициальную оценку, что в нынешнем году ожидается рост валютной корзины на 7%. С начала 2017 года корзина подорожала на 4,88% — у нее еще есть потенциал роста в соответствии с ожиданиями регулятора.

— Если предположить, что соотношение валют на внешних рынках не изменится, можно было бы прогнозировать, что к концу года доллар будет стоить 2 рубля, евро — 2,4 рубля, а 100 российских рублей будут продаваться за 3,5 рублей. Хотя в ситуации, когда планы мировых регуляторов достаточно не определены, сложно давать точные прогнозы.

Эксперт считает, что девальвации в конце года ожидать не стоит: то, что два года назад Беларусь перешла к плавающему курсу , привело к тому, что курс уже не устанавливается административно, а движется плавно в соответствии со спросом и предложением, что помогает избежать резких колебаний.

Оптимистично на будущее рубля смотрит старший аналитик Forex Club Валерий Полховский. По его мнению, к концу года доллар может стоить 1,9 рублей — даже чуть меньше, чем сейчас — 1,965.

— Белорусский рубль имеет все предпосылки, чтобы уверенно закончить год. Мы видим, что последнее время нефть торгуется почти на годовых максимумах. И, несмотря на некоторое ослабление белорусского рубля к российскому, в целом курс национальной валюты будет довольно стабильным, — сказал Валерий Полховский.