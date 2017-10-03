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В Беларуси отправлены в отставку сразу три замминистра
Отправлены в отставку сразу три заместителя министра: Александр Субботин, Александр Карлюкевич и Сергей Хрущев.
Отмечается, что директора Департамента ветконтроля Минсельхозпрода Александра Субботина освободили от должности по причине перехода на пост главы министерства информации.
Александр Карлюкевич отправлен в отставку «в связи с переводом к другому нанимателю» - им стало белорусское правительство, тогда как раньше нанимателем Карлюкевича было Министерство информации.
Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Хрущев уволен по соглашению сторон.
Напомним, 28 сентября указом президента с поста министра информации была уволена Лилия Ананич. Ее место
Также был снят с должности министр культуры Борис Светлов. Его место занял Юрий Бондарь, ранее занимавший должность депутата по Железнодорожному избирательному округу Минска, а также заместителя председателя Минского городского Совета депутатов XVII созыва.
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Отправлены в отставку сразу три заместителя министра: Александр Субботин, Александр Карлюкевич и Сергей Хрущев.
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