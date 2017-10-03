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СМИ: на Украине в госизмене подозревают 73 военных, оставшихся в Крыму
04.10.2017 16:49 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает в госизмене 73 украинских военнослужащих.
Все они извещены об этом, сообщили в ГПУ на официальный запрос Deutsche Welle 4 октября.
По данным ведомства, обвинительные акты направлены в суд в отношении 59 человек. Из них суд рассмотрел и вынес обвинительные приговоры в двух случаях. Что касается других обвиняемых, судебное разбирательство продолжается.
Кроме этого, по информации прокуратуры, судебное производство прекращено в 12 случаях и в двух продолжается специальное досудебное расследование.
Ранее военный прокуратур Украины Анатолий Матиос на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны заявлял, что весной 2014 года из Крыма не вернулись 14 тысяч 92 военных, из них представителей Вооружённых Сил Украины — 9477, Национальной гвардии Украины – 1386, государственной пограничной службы Украины — 1350, Службы безопасности Украины — 1372 и государственного космического агентства Украины — 507 человек.
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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает в госизмене 73 украинских военнослужащих.
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