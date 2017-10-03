ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: на Украине в госизмене подозревают 73 военных, оставшихся в Крыму

04.10.2017 16:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
СМИ: на Украине в госизмене подозревают 73 военных, оставшихся в Крыму

фото: sputnik.by

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает в госизмене 73 украинских военнослужащих.

Все они извещены об этом, сообщили в ГПУ на официальный запрос Deutsche Welle 4 октября.

По данным ведомства, обвинительные акты направлены в суд в отношении 59 человек. Из них суд рассмотрел и вынес обвинительные приговоры в двух случаях. Что касается других обвиняемых, судебное разбирательство продолжается.

Кроме этого, по информации прокуратуры, судебное производство прекращено в 12 случаях и в двух продолжается специальное досудебное расследование.
В 2014 году после аннексии Крыма Россией на Украину с полуострова не вышли 9940 украинских военнослужащих, сообщили в ГПУ. Почти все они извещены о подозрении в совершении уголовного преступления по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины ("самовольное оставление воинской части" и "дезертирство").

Ранее военный прокуратур Украины Анатолий Матиос на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны заявлял, что весной 2014 года из Крыма не вернулись 14 тысяч  92 военных, из них представителей Вооружённых Сил Украины — 9477, Национальной гвардии Украины – 1386, государственной пограничной службы Украины — 1350, Службы безопасности Украины — 1372 и государственного космического агентства Украины — 507 человек.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает в госизмене 73 украинских военнослужащих.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси отправлены в отставку сразу три замминистра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика