|
Беларусь поставит 10 тысяч тонн сухого молока в Венесуэлу
04.10.2017 16:23 — Разное | Ежедневник
фото: produkt.by
Беларусь экспортирует в Венесуэлу значительный объем сухого молока.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Олег Паферов рассказал журналистам о предстоящей сделке: «Мы собираемся поставить сухое молоко, заключаем контракт на десять тысяч тонн. Это немаленькая сумма», пишет
Как отметил дипломат, белорусская сторона взяла на себя обязательство предоставить этот объем продукции в течение следующего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь экспортирует в Венесуэлу значительный объем сухого молока.
|
Архив (Разное)
Комментарии