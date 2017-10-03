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Беларусь поставит 10 тысяч тонн сухого молока в Венесуэлу

04.10.2017 16:23 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь поставит 10 тысяч тонн сухого молока в Венесуэлу

фото: produkt.by

Беларусь экспортирует в Венесуэлу значительный объем сухого молока.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Олег Паферов рассказал журналистам о предстоящей сделке: «Мы собираемся поставить сухое молоко, заключаем контракт на десять тысяч тонн. Это немаленькая сумма», пишет produkt.by.

Как отметил дипломат, белорусская сторона взяла на себя обязательство предоставить этот объем продукции в течение следующего года.

 
 
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Беларусь экспортирует в Венесуэлу значительный объем сухого молока.

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