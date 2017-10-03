Новая Toyota Crown: японцы готовят к дебюту пятнадцатое поколение легендарного седана

Нынешнее и уже 14-ое по счету поколение седана Toyota Crown у себя на родине дебютировало в конце 2012 года и было модернизировано в 2015 году. Модели стукнуло пять лет, а посему японцы призадумались о преемнике.





На грядущий автосалон в Токио Toyota привезет Crown Concept, который и прольет свет на стилистику 15-го поколения седана. Судя по шоу-кару, новая генерация Crown станет немного крупнее нынешней модели (в длину концепт растянулся на 4,91 м), увеличится и колесная база, что сулит дополнительный простор в салоне (в первую очередь для седоков заднего ряда).





Но самое главное, флагманская модель Toyota со сменой поколений «переедет» на новую платформу TNGA, на которой, например, созданы новые Camry и Prius. А еще японцы похвастались тем, что ездовые испытания нового Crown проходят на Нюрбургринге — прямой намек на то, что от новики стоит ждать более «драйверского» характера.

Больше подробностей о Crown Concept, включая данные о силовой установке, узнаем в дни работы Токийского автосалона.