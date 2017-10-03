Кабакович: СК отрабатывает различные версии пропажи Максима Мархалюка

С конца сентября в польской региональной прессе, а теперь и в белорусских СМИ стала появляться информация о том, что в Польше, возле города Седльце водитель грузовика заметил беспризорного 10-летнего мальчика. На стоянке большегрузов в Люблинском воеводстве он спрятался в кузове одной из машин, но потом возле Седльце сбежал. Приметы его якобы совпадали с приметами пропавшего 16 сентября Максима Мархалюка.

"Необходимо отметить, что следственными органами отрабатываются различные версии. Каких-то отдельных конкретных рабочих в настоящий момент выделить нельзя. Информация, которая появляется в средствах массовой информации, в интернете, в печати, она анализируется, собирается и используется в дальнейшем при расследовании и организации поисковых мероприятий", — сказал Кабакович.

Расследование дела продолжается. Следственный комитет обращается к гражданам с просьбой обращаться в следственные подразделения или в органы внутренних дел по месту жительства или через иные способы коммуникации, если вы обладаете значимой информацией.

Как сообщили радио Sputnik Беларусь в Комендатуре полиции Седльце, полиция информирована о пропаже 10-летнего ребенка на территории Беларуси. По имеющимся данным, водитель, заметивший мальчика на стоянке в Польше, по фотографии Максима Мархалюка не опознал.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Сергея Кабаковича слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.