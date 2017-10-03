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Кабакович: СК отрабатывает различные версии пропажи Максима Мархалюка

04.10.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С конца сентября в польской региональной прессе, а теперь и в белорусских СМИ стала появляться информация о том, что в Польше, возле города Седльце водитель грузовика заметил беспризорного 10-летнего мальчика. На стоянке большегрузов в Люблинском воеводстве он спрятался в кузове одной из машин, но потом возле Седльце сбежал. Приметы его якобы совпадали с приметами пропавшего 16 сентября Максима Мархалюка.

Кабакович: СК отрабатывает различные версии пропажи Максима Мархалюка
© Sputnik/
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"Необходимо отметить, что следственными органами отрабатываются различные версии. Каких-то отдельных конкретных рабочих в настоящий момент выделить нельзя. Информация, которая появляется в средствах массовой информации, в интернете, в печати, она анализируется, собирается и используется в дальнейшем при расследовании  и организации поисковых мероприятий", — сказал Кабакович.

Расследование дела продолжается. Следственный комитет обращается к гражданам с просьбой обращаться в следственные подразделения или в органы внутренних дел по месту жительства или через иные способы коммуникации, если вы обладаете значимой информацией.

Как сообщили радио Sputnik Беларусь в Комендатуре полиции Седльце, полиция информирована о пропаже 10-летнего ребенка на территории Беларуси. По имеющимся данным, водитель, заметивший мальчика на стоянке в Польше, по фотографии Максима Мархалюка не опознал.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Сергея Кабаковича слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович прокомментировал на радио Sputnik Беларусь сообщения в прессе о том, что в Польше видели 10-летнего...

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