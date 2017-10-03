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Редкое устройство вермахта нашли в Ростовской области

04.10.2017 17:01 — Разное | Tut.by  
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Во время раскопок на месте оборонительного рубежа «Миус-фронт» в Ростовской области России поисковики нашли редкое устройство вермахта, позволяющее вести огонь из винтовки, не высовываясь из окопа, сообщает портал rostov.ru.


Фото: rostov.ru

Таким образом боец не подставлялся под пули противника. Само устройство, получившее название Deckungszielgerät, состояло из трех частей — приклада, корпуса и перископа, было довольно громоздким и неудобным.


Фото: smolbattle.ru

Самые первые примитивные образцы подобных устройств для стрельбы из укрытий из самозарядных винтовок G.41(W) и G.41(M) появились на Восточном фронте уже в 1943 г.


Фото: rostov.ru

Поразить владельца этого устройства можно было только с помощью миномета, что и произошло в военные годы. Судя по всему, хозяин хитрого прибора навсегда остался на полях «Миус-фронта».


Фото: smolbattle.ru

Руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал, что это техническое инженерное оборудование можно назвать экспериментальным. Оно было сделано и впервые стало применяться в марте 1943 года. Ранее ничего подобного в Ростовской области не находили.

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Само устройство, получившее название Deckungszielgerät, состояло из трех частей - приклада, корпуса и перископа.

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