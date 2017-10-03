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Редкое устройство вермахта нашли в Ростовской области
Во время раскопок на месте оборонительного рубежа «Миус-фронт» в Ростовской области России поисковики нашли редкое устройство вермахта, позволяющее вести огонь из винтовки, не высовываясь из окопа,
Таким образом боец не подставлялся под пули противника. Само устройство, получившее название Deckungszielgerät, состояло из трех частей — приклада, корпуса и перископа, было довольно громоздким и неудобным.
Самые первые примитивные образцы подобных устройств для стрельбы из укрытий из самозарядных винтовок G.41(W) и G.41(M) появились на Восточном фронте уже в 1943 г.
Поразить владельца этого устройства можно было только с помощью миномета, что и произошло в военные годы. Судя по всему, хозяин хитрого прибора навсегда остался на полях «Миус-фронта».
Руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал, что это техническое инженерное оборудование можно назвать экспериментальным. Оно было сделано и впервые стало применяться в марте 1943 года. Ранее ничего подобного в Ростовской области не находили.
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Само устройство, получившее название Deckungszielgerät, состояло из трех частей - приклада, корпуса и перископа.
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