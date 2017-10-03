Apple продает плюшевого мишку с технологией дополненной реальности

Кроме переходника для последних моделей iPhone, который позволяет одновременно слушать музыку и заряжать смартфон, в официальных магазинах Apple появился плюшевый медведь Parker, который умет работать с технологией дополненной реальности.





От других плюшевых мишек Parker отличается рисунком на животе. Именно эта особенность позволяет ему работать с дополненной реальностью на iPad и iPhone — внутри самого мишки нет никаких электрических деталей.

Если ребенок выполняет определенные задания, медвежонок радуется. Настроение передается AR-эффектами — вокруг игрушки на экране смартфона или планшета появляются виртуальные бабочки и расцветают цветы. В комплект поставки входит несколько накладок с разными эффектами. С помощью набора доктора дети также смогут «лечить» мишку.

Игрушка разработана американским стартапом Seedling и стоит 60 долларов.

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